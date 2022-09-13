"Тверда валюта": захисника України від поранення уламком врятували гривні (фото)

Українські гривні стали справжнім оберегом для солдата

У вівторок, 13 вересня, на 202-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо про дивовижний порятунок бійця чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва.

Відповідною інформацією поділився український політичний діяч Борислав Береза у Facebook. Він зазначив, що солдата, який воює за Україну, від попадання російського уламка врятували гривні, складені у нагрудній кишені.

"Российский осколок под Изюмом остановили… купюры. Эти несколько сложенных гривен были в нагрудном кармане бойца чеченского батальона им. Джохара Дудаева, который зашёл одним из первых в город. Да, гривна никогда ещё не была такой сильной", — написав Береза, який прикріпив фото тих самих купюр, які врятували захисника України.

У мережі побажали захиснику України удачі та довголіття, а також зазначили, що його "врятувала" Леся Українка та в’їзна вежа Луцького замку, які зображені на купюрі номіналом 200 грн. Крім того, користувачі жартували, що гривня нарешті стала "твердою валютою".

У мережі прокоментували дивовижний порятунок захисника України

Довідка: Батальйон імені Джохара Дудаєва або "Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва" — військове формування чеченських добровольців, яке бере участь у російсько-українській війні на боці українських військ, складається переважно з чеченців, які емігрували за кордон після другої чеченської війни. Названий на честь першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва.

Нагадаємо, ще 10 вересня армія рф втекла з Ізюма. Повідомлялося, що не всі російські підрозділи встигли вийти із міста. У результаті населений пункт був узятий у кільце та зачищений від окупантів.