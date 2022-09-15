По Кривому Рогу знову вдарили ракетами: відомо, куди поцілили росіяни

Агресор хоче влаштувати гуманітарну катастрофу у регіоні

У четвер, 15 вересня, на 204 день повномасштабного вторгнення рф в Україну росія знову завдала ракетного удару по Кривому Рогу (Дніпропетровська область).

Про це повідомив голова Криворізької військово-цивільної адміністрації Олександр Вілкул у telegram. За його словами, загарбники знову атакували район з гідротехнічними спорудами.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Знову два прольоти в районі гідротехнічних споруд", — написав Вілкул.

Зазначимо, це не перший удар рф по місту. Раніше росіяни завдали удару по промисловому підприємству.

У середу окупанти завдали масованого ракетного удару по місту, в результаті було пошкоджено дамбу і гідротехнічні споруди, а в річці Інгулець піднявся рівень води. Щоб зменшити масштаби підтоплення, влада вирішила підривати дамбу. Політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що росіяни почали бити по критичній інфраструктурі через невдачі на фронті.

Нагадаємо, 11 вересня російські війська обстріляли Харків. Окупанти вдарили по Харківській ТЕЦ та Зміївській ТЕС, внаслідок чого енергопостачання зникло одразу у кількох регіонах країни.