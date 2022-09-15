"Роздягали і тиснули": рятувальник розповів про знущання солдатів рф в окупації (відео)

Рятувальники ризикували життям, евакуюючи людей з окупованих територій

Під час евакуації з Бородянки (Київська область), яка була звільнена від окупантів на початку квітня, російські солдати знущалися з українських рятувальників.

Про це розповів начальник караулу 31 Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка Вадим Заєць у бесіді з політичним журналістом "Телеграфа" Юлією Забєліною. Він розповів, як росіяни реагували на евакуаційні заходи ДСНС.

"Одного разу ми, добровольці, поїхали на евакуацію. Нас зупинили на блокпосту в центрі Бородянки. 5 годин нас тримали. Мене як старшого відвели убік. Роздягали, знущалися, автомат прикладали до голови. Вони побачили, що я офіцер і почали роздягати мене… Дивитися чи в мене є татуювання, чи з "Азова" я.

Почали перевіряти всі документи, забрали паспорт, службове посвідчення. Потім вони почали тиснути на мене психологічно: "Ви диверсанти-розвідники". Вони поставили мене на коліна, приставили автомати до голови й почали розпитувати про місце розташування українських військових… Я рятівник, я маю рятувати людей. Несподівано евакуаційну колону відпустили на підконтрольну Україні територію", — розповів Вадим.

Бородянка стала ще одним українським містом, яке росіяни перетворили на руїни. Нарівні з Бучею та іншими містами Київщини Бородянка стала справжньою "Меккою жахів".