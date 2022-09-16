"Кричала "за росію": у Кривому Розі спіймали поціновувачку "руского міра", яка фотографувала місце прильоту (відео)

Тепер у неадекватній поведінці проросійської мешканки міста розбиратимуться правоохоронці

У Кривому Рогу, по якому окупаційна армія росії завдала потужного ракетного удару, пошкодивши гідротехнічні споруди, місцеві жителі спіймали жінку, котра фотографувала та знімала відео місце прильоту. Крім того, поціновувачка країни-агресора, кричала на всю вулицю, що вона за росіян. Користувачі мережі бурхливо обговорюють вчинок зрадниці та різко висловлюють своє невдоволення діями жінки.

Відеозапис, на кадрах якого видно, як жителі міста "спілкуються" зі зрадницею у п'ятницю, 16 вересня, шириться просторами соцмереж. Як повідомляється, на місце інциденту було викликано правоохоронців, які доставили жінку до відділення, аби в подальшому встановити всі факти та причини її такого вчинку.

"Хлопці, будьте уважні. Серед нас 100% є продажні гниди яких потрібно висікати та карати. Якщо ви бачите підозрілих людей – знімайте на камеру їхні дії, дзвоніть у поліцію та затримуйте самі (якщо є можливість). Тільки так переможемо! Смерть російським окупантам! Слава Україні!", — йдеться в тексті публікації.

Зверніть увагу, що на відео присутня ненормативна лексика!

У коментарях під відео користувачі бурхливо критикують вчинок жінки, зазначаючи, що її потрібно було покарати, обливши зеленкою, аби зрадницю одразу було видно серед іншого населення міста.

Є й такі, хто радить відправляти таких одразу до росії, проте більшість все ж зійшлася на думці, що колаборантка точно повинна бути покарана за свої злочинні дії, через які могли постраждати невинні люди.

Раніше "Телеграф" повідомив, як у Херсоні українські партизани підірвали чергового зрадника Батьківщини Ігоря Телегіна, який перейшов на сторону окупаційної армії росії та співпрацював з росіянами.