Ще два звільнені селища? У мережі опублікували відео підняття українських прапорів

Офіційної інформації досі не надійшло

Нещодавно внаслідок початку наступу на Харківщині та Херсонщині українські військові почали звільняти все більше окупованих російською федерацією селищ та міст та скрізь підіймати прапори України. Так, вже повідомляється про десятки населенних пунктів, які були деокуповані Збройними силами України.

Сьогодні в мережу було опубліковане відео підняття прапорів у селах Діброве та Щурове в Донецькій області.

Діброва розташована на півдні від Лиману на лівому березі річки Сіверський Донець. За нього останніми днями йшли запеклі бої. Припускають, що наступними у черзі на звільнення можуть бути Лиман, Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

Звільнення села Діброва

Вибити ворога з населеного пункту Щурове вдалося бійцям 66 окремої механізованої бригади в п'ятницю, 16 вересня.

Офіційної інформації від Генерального Штабу ЗСУ щодо звільнення цих селищ не було.

Звільнення села Щурове

Селища Діброва та Щурове

Нагадаємо, нещодавно президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що західні партнери не повинні постачати зброю Україні, адже це тільки напружує конфлікт. Він закликав сісти за стіл переговорів і оголосити перемир'я.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Міністерстві оборони Британії розповіли, чи зможе російська армія витримати ще один контрнаступ Збройних сил України на Сході і за яких умов це станеться.