Порожні вулиці та брудні пляжі: що відбувається в окупованій Кирилівці у вересні (відео)

Багатьох жителів Кирилівки залякали загарбники, змушуючи реєструвати бізнес через росію

Багато курортних селищ Азовського моря живуть в очікуванні приходу українських захисників. Серед них – і Кирилівка Запорізької області, де люди багато в чому залежать від напливу відпочиваючих, яких у 2022 році, звісно ж, майже не було. Як і багато тижнів поспіль, місцеві жителі можуть покладатися лише самі на себе, зрідка приходячи до моря. Але зараз і воно не тішить — почався сезон штормів, і пляжі стали ще бруднішими, ніж раніше.

Більше подробиць про життя Кирилівки в окупації розповість "Телеграф", посилаючись на дані YouTube-каналу "Земеля", а також Facebook-групу "Типова Кирилівка".

Після кількох днів серйозних штормів Азовське море помітно помутніло, також на березі стало набагато холодніше. Видно, що на український курорт вже дуже відчутно проривається осінь. Більша частина берегової лінії зараз покрита великою кількістю баговиння та водоростей, які окупаційна "влада" прибирати, звісно ж, не планує. Не хвилюють її і тільця медуз, викинуті на пляжі. Розкладаючись, вони додають "надзвичайних ароматів" і без того не надто гостинним берегам Кирилівки.

У цьому місті курортний сезон закінчився, так і не розпочавшись. Більшість магазинів і ринків практично не працюють, про курортну інфраструктуру взагалі можна не говорити.

Протягом літа працювали лише кілька баз відпочинку, які в умовах окупації були змушені максимально занижувати ціни для рідкісних бажаючих все ж таки поніжитися на березі Азовського моря. Більшість туристів, до речі, були такими ж мешканцями окупованих міст — Енергодара, Мелітополя та інших найближчих населених пунктів. При чому більшість із них приїжджали до моря кілька заради відпочинку, а щоб перечекати складнощі.

До речі, за інформацією "РБК-Україна", багатьох підприємців Кирилівки окупанти змушували переносити реєстрацію бізнесу з України до росії. Якщо людина відмовлялася, їй загрожували "націоналізацією". Також тут часто промишляють мародери та злодії — з-поміж тих же "визволителів".

Більшість жителів, які залишилися в Кирилівці, з нетерпінням чекають на прихід ЗСУ, а також сподіваються, що нинішні труднощі — лише сходинка до величезного успіху наступного року, вже під синьо-жовтими прапорами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як доводиться виживати в окупації курортного Бердянська. Окремо ми розписували карколомні ціни, які росіяни встановили в місцевих супермаркетах.