Ще четверо військовополонених отримали поранення

У неділю, 18 вересня, у колонії окупованої Оленівки (Донецька область), де росіяни знищили кілька десятків полонених захисників України, сталася ще одна трагедія — було вбито ще одного українського військового та поранено ще чотирьох. Терористи так званої "ДНР", як і до цього, звинуватили у всьому ЗСУ.

Інформація про вбивство військовополоненого з'явилася у Telegram-каналі "штабу територіальної оборони" квазіреспубліки "ДНР". У повідомленні бойовики звинувачують ЗСУ в обстрілі Оленівки нібито з позицій у Новомихайлівці. При цьому зазначається, що є втрати серед українських полонених.

"Українські бойовики під час обстрілу Оленівки вбили одного і поранили чотирьох військовополонених, які утримуються в Оленівській виправній колонії", — заявили терористи.

Нагадаємо, що 29 липня внаслідок теракту росіян в Оленівці загинуло близько 40 українських полонених, а поранення отримали ще 130 захисників. Ворожа армія обстріляла колонію впритул, після чого звинуватила у всьому ЗСУ. Попри те, що росія цинічно заперечувала свою причетність до цього воєнного злочину, журналісти CNN провели своє розслідування, яке повністю зруйнувало російські версії щодо трагедії на Донеччині.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Києві вшановували пам’ять загиблих під час теракту в Оленівці на 40 днів з моменту трагедії.