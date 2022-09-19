Потрібно зупинити росію: Зеленський жорстко відреагував на обстріл ще однієї АЕС
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Дії країни-агресора наражають на небезпеку весь світ
Обстріл Південноукраїнської АЕС у Южноукраїнську Миколаївської області, який відбувся вночі 19 вересня, здійняв чималий громадський резонанс — серед іншого, його прокоментував і президент України Володимир Зеленський.
Про це він висловився вранці на своєму каналі в Telegram, показавши заразом і відео моменту прильоту.
"Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Повинні зупинити її, поки не пізно", — підкреслив Зеленський.
Судячи з тайммітки на відео з камер спостереження, удар стався незадовго після опівночі, — спалах був величезний, а ударна хвиля вибила шибки в багатьох будівлях станції.
Варто зауважити, що також на обстріл відреагував і глава Офісу президента Андрій Єрмак, закликавши визнати росію країною-спонсором тероризму, що ніяк не можуть зробити в США.
"Потрібно давати по зубах. росія — держава-спонсор тероризму. Так, боягузлива. Так, примітивна і жалюгідна. Але це не спростовує того, що росія — терористи. Необхідно зафіксувати цей факт відповідним статусом", — написав Єрмак.
Крім того, у мережі з’явилися фото наслідків удару по АЕС у Южноукраїнську:
Варто зауважити, що це не єдина українська атомна станція, яку тероризує росія, — в окупації знаходиться ще й Запорізька АЕС в Енергодарі, де прямо на станції створили базу військової техніки рф та обстрілюють іншу сторону Дніпра, прикриваючись атомним об’єктом.
Як повідомляв "Телеграф", після низки провокацій рф довелося відключити всі енергобоки ЗАЕС, станцію зупинено.