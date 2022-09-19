Потрібно зупинити росію: Зеленський жорстко відреагував на обстріл ще однієї АЕС

Дії країни-агресора наражають на небезпеку весь світ

Обстріл Південноукраїнської АЕС у Южноукраїнську Миколаївської області, який відбувся вночі 19 вересня, здійняв чималий громадський резонанс — серед іншого, його прокоментував і президент України Володимир Зеленський.

Про це він висловився вранці на своєму каналі в Telegram, показавши заразом і відео моменту прильоту.

"Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Повинні зупинити її, поки не пізно", — підкреслив Зеленський.

Судячи з тайммітки на відео з камер спостереження, удар стався незадовго після опівночі, — спалах був величезний, а ударна хвиля вибила шибки в багатьох будівлях станції.

Варто зауважити, що також на обстріл відреагував і глава Офісу президента Андрій Єрмак, закликавши визнати росію країною-спонсором тероризму, що ніяк не можуть зробити в США.

"Потрібно давати по зубах. росія — держава-спонсор тероризму. Так, боягузлива. Так, примітивна і жалюгідна. Але це не спростовує того, що росія — терористи. Необхідно зафіксувати цей факт відповідним статусом", — написав Єрмак.

Крім того, у мережі з’явилися фото наслідків удару по АЕС у Южноукраїнську:

Ударна хвиля була дуже потужною

Пошкоджено понад сотню вікон

Персонал на щастя не постраждав

На місці прильоту залишився велике провалля

Варто зауважити, що це не єдина українська атомна станція, яку тероризує росія, — в окупації знаходиться ще й Запорізька АЕС в Енергодарі, де прямо на станції створили базу військової техніки рф та обстрілюють іншу сторону Дніпра, прикриваючись атомним об’єктом.

Як повідомляв "Телеграф", після низки провокацій рф довелося відключити всі енергобоки ЗАЕС, станцію зупинено.