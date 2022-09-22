На Луганщині окупанти викрадають людей цілими селами: що говорять у Генштабі

Цілком імовірно, що загарбники планують використати порожні населені пункти для чергових провокацій

Поки українські захисники продовжують свої успішні військові операції на деяких напрямках фронту, про що свідчать свіжі карти боїв, росіяни посилюють терор мирних жителів. Особливо важко зараз доводиться Луганщині, яка може стати наступним етапом контрнаступу ЗСУ. Так, днями мешканців сіл Куземівка та Гончарівка Сватівського району було насильно вивезено углиб окупованої області. При цьому самі населені пункти продовжують утримувати загарбники.

Про це повідомили у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ у четвер, 22 вересня. Українські військові наголошують: людей змусили залишити рідну землю, буквально виселивши їх із будинків.

Головна причина подібної поведінки солдатів ворожої армії — спроба облаштувати на території сіл нове інженерне обладнання, необхідне ведення активних обстрілів та інших бойових дій. При цьому вони намагаються приховати розташування своєї техніки. Цілком імовірно, що людей спеціально вивезли з населених пунктів, побоюючись, що обладнані позиції швидко "здані" ЗСУ.

Куземівка та Гончарівка на карті України

Подібні вчинки є грубим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права, проте, на жаль, це вже норма для самих російських окупантів.

Додамо, що з деякими труднощами зіткнулися й мешканці тимчасово окупованих районів Миколаївщини. Так, у деяких селах області окупанти відібрали у людей машини-молоковози, використовуючи їх для транспортування пального на свої позиції у зоні бойових дій.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому зі звільненням Луганської області ЗСУ навряд чи зможуть повторити успіх, аналогічний до контрнаступу на Харківщині. Ситуацію пояснив голова ОВ Сергій Гайдай.

Також ми писали, що на окупованому Донбасі, а також у Криму російські загарбники здатні організувати чергову хвилю прихованої мобілізації. Це з великими втратами в армії окупанта.