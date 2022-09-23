ЗСУ звільнили населений пункт на Донбасі

У Генштабі повідомили про успіхи на фронті

У п’ятницю, 23 вересня, на 212-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що українські сили оборони звільнили селище Яцьківка (Донецька область).

Про це у п’ятницю під час брифінгу повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов, передає "Військове телебачення України" у YouTube. Він також розповів про успіхи ЗСУ у районі Бахмута (Донецька область)

"Під час проведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка", – заявив Громов. Додамо, що Яцьківка знаходиться на лівому березі річки Оскіл, яку ЗСУ форсували напередодні після захоплення Куп’янська.

Громов розповів і про ситуацію на інших напрямках, зокрема Бахмутському. Окупанти намагаються тіснити українських захисників та оточити Бахмут. Проте в Генштабі заявили, що ЗСУ зуміли відновити раніше втрачені позиції на південь від цього міста.

Яцьківка на карті бойових дій

Нагадаємо, українські сили оборони продовжують тіснити окупантів до Лимана (Донецька область).

Раніше президент України Володимир Зеленський озвучив втрати ЗСУ на фронті.