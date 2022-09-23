Окупанти намалювали цифри "явки" в перший день "референдуму"

Загарбники проводять "волевиявлення" на окупованих територіях України

У п’ятницю, 23 вересня, на 212-й день повномасштабного вторгнення рф на окупованих територіях України відбувся перший день так званого "референдуму" про приєднання до росії. У рф прозвітували про "явку".

Окупанти намалювали високу "явку". За даними "Медузи", у деяких містах Луганської області "голосування" завершили достроково через загрозу обстрілів.

Росіяни наводять таку статистику "явки" на окупованій території:

у Донецькій області – 23,64%;

у Луганській області – 21,97%;

у Херсонській області – 15,31%;

у Запорізькій області – 20,52%.

Нагадаємо, окупаційна влада планує проводити "референдуми" до 27 вересня. Російські пропагандисти в перший же день почали масово публікувати фотографії з "виборчих дільниць". Для "високої явки" загарбники використовують різні методи, зокрема змушують комунальників "голосувати" та обходять будинки зі зброєю.

Зазначимо, міжнародне співтовариство поки що дещо хило відреагувало на проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України. Експерт-міжнародник Олександр Сушко вважає, що потужна реакція Заходу очікується лише за підсумками "голосувань".