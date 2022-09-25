В Мелітополі та Бердянську прогриміли потужні вибухи: з'явилися несподівані подробиці

Колаборанти не на жарт перелякалися та після вибуху обмежили доступ до цілого кварталу

У неділю, 25 вересня, одразу у двох окупованих росіянами містах Запорізької області сталася "бавовна", яка неабияк налякала місцевих колаборантів та окупантів. Мова про Бердянськ та Мелітополь, де росіяни цими днями проводять так звані "референдуми".

За інформацією місцевих Telegram-каналів, вибух у Бердянську прогримів у центрі. Пізніше російські пропагандистські ЗМІ почали писали, що біля будівлі виконкому нібито вибухнув автомобіль.

"Рашистскі ЗМІ підтверджують вибухи біля будівлі виконкому та публікують фото оточення місця вибуху. Місцеві стверджують, що вибухнуло авто. Дим йде досі. Усі дороги перекриті, рух транспорту навколо будівлі закритий", — додали у Telegram-каналі "Бердянск Сейчас".

Тим часом колаборант з Мелітополя Володимир Рогов у власному Telegram-каналі повідомив про вибух, не вказавши жодних подробиць. Очевидно, що зрадник України переполохався не на жарт, якщо врахувати недавні новини про ліквідацію йому подібних.

В Мелітополі після вибуху колаборанти розвели паніку

А видання "РІА Мелітополь" з'ясувало, що істерика колаборантів мала місце бути, однак причиною цьому став балон з пивом. За інформацією місцевих жителів, "бавовна" у центрі Мелітополя сталася в одному з кафе — там вибухнув кег з-під пива, який випадково проткнула ножем співробітниця закладу. У посудині залишалася вуглекислота, яка і спровокувала гучний сплеск.

"Психічний стан окупантів і купки їхніх поплічників бажає кращого. Спокою їм немає ні вдень, ні вночі. Вибухи навіть сняться, а не варте заздрості майбутнє, яке чекає на зрадників — з кожним днем ​​наближається", — нагадали колаборантам їх долю мелітопольські журналісти.

Тим часом Telegram-канал "Вертикаль" повідомив ще одну хорошу для українців новину, що в Алчевську (Луганська область) одним ударом було ліквідовано цілу групу "вагнерівців".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Мелітополі нещодавно ліквідували шефа поліції колаборантів. Не виключено, що це справа рук російських спецслужб. А в окупованому Криму тим часом спалили транспорт одному з рупорів кремлівської пропаганди.