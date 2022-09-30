Місяці у підвалах Лаври під вогнем: ексклюзивний фоторепортаж зі звільненого Святогірська

Святогірськ був звільнений у рамках спланованої операції через кілька місяців після відходу ЗСУ

На території Донецької області зараз точаться одні з найжорстокіших боїв із російськими загарбниками. Страждають багато мирних жителів, втрачаючи близьких та власні будинки. Одним із найбільш покалічених війною міст Донеччини став Святогірськ, на території якого розташована Свято-Успенська Лавра, важлива православна пам’ятка України. Територію обителі регулярно обстрілювали російські окупанти, запевняючи всіх, що удари завдаються з боку ЗСУ.

Як виживали люди під шквальним вогнем і в якому стані святиня зараз перебуває, на власні очі побачив кореспондент "Телеграфа". Пропонуємо вам ексклюзивний фоторепортаж зі Святогірська, де нині відбувається процес розмінування території.

Для того, щоб дістатися до самої Лаври, необхідно подолати багато вуличок колись мирного міста. Наразі дороги тут розбиті, а на узбіччях видніється спалена російська техніка. Крім цього, військовослужбовці регулярно прибирають уламки ракет та інших боєприпасів, закинутих сюди окупантами.

Ось що доводиться прибирати після "визволителів"

Умови, в яких сьогодні живуть святогірці, досить сумні

В окремих місцях можна навіть побачити залишки російських ракет, які застрягли у землі, так і не розірвавшись. Вони досі несуть велику небезпеку для населення.

У кущах причаїлася російська ракета

Обстежуючи місцевість, можна натрапити як на міни, так і на покинуті росіянами розташування. Тут, як і в росії, панують безладдя, сміття та хаос.

Розмінуванням таких "сюрпризів" зараз займаються ЗСУ

Росіяни залишили по собі багато сміття

Куполи Свято-Успенської Лаври видніються здалеку, хоч вона й розташована у лісовій місцевості. Цілком імовірно, що сама природа спромоглася захистити святиню від масивних руйнувань.

Свято-Успенську Лавру видно здалеку

Однак якщо придивитися ближче, то ворожий вогонь все ж дістався до Лаври. Тут знайдуться і розбиті куполи, і хрести, що впали, і зруйновані підсобні будівлі на території храму.

Частина храму все ж була пошкоджена після прильоту

Один з хрестів звалився вниз, але його знайшли і бережуть

Одного з куполів більше немає

Найбільше, звичайно, вражає зруйнований міст на підході до обителі. Через таку витівку окупантів кілька сотень людей могли опинитися на межі голоду, якби не запаси продовольства і медикаментів, які у них були.

Міст росіяни просто підірвали

Місцевих мешканців намагалися відрізати від світу

Російських військових не зупиняли написи "Люди" та "Діти", зроблені прямо на стінах Лаври. Вони просто запускали дрони з вибухівкою, били ракетами та артилерією.

Написи на церковних стінах змушують серце стискатися

Святогірці вже звичні до подібних руйнувань

Всі стіни Лаври зрізані осколками від артилерійських снарядів.

Не стіни, а решето

Кілька місяців окупації у підвалах святині справді жили люди, переважно представники самого Святогірська. Хоча, звісно ж, шукали тут притулку і мешканці інших населених пунктів, яким вдалося дістатися до міста. Їм виділяли спальне місце та навіть давали деякі предмети особистої гігієни, включаючи посуд. Деякі люди досі залишаються жити у Свято-Успенській Лаврі, адже їм нема куди йти.

Так виглядає підвал, де були сотні мирних жителів

Як розповіла кореспондентові жителька Святогірська Вікторія Глумова, її будинок було знищено пожежею після чергового з "прильотів" російських снарядів. Із 18 червня вона знаходиться в Лаврі, за що дуже вдячна настоятелю. Обстріли, згадує вона, були дуже потужними, окупанти використовували танки, дрони та артилерію. На щастя, у святині були їжа та ліки, якими мешканці щедро ділилися один з одним.

Мешканка Святогірська Вікторія Глумова

Зараз, після деокупації міста, безліч людей воліли виїхати зі Святогірська у безпечніше місце. Проте є й ті, хто лишився. Попри пережиті страхіття, вони вже навіть не сіпаються від звуків вибухів — знають, що зараз вони означають розмінування території. Саме над цим тут поки що й працюють представники ЗСУ.

Сподіваємось, що Святогірську вистачить сил, щоб відновитись після війни

Фоторепортаж: Ян Доброносов, "Телеграф".