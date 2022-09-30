"Цілеспрямоване масове вбивство": названо кількість жертв ракетного удару по Запоріжжю

Окупанти варварськи обстріляли місто

У п’ятницю, 30 вересня, на 219 день повномасштабного вторгнення рф в Україну окупанти вчинили масове вбивство українців, вдаривши ракетами по Запоріжжю.

Про кількість жертв трагедії розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко. За його даними, росіяни вбили 30 осіб, у тому числі двох дітей, і поранили 88 осіб. Крім того, загинув поліцейський – 36-річний співробітник місцевого управління стратегічних розслідувань.

На місці трагедії продовжують роботу близько 80 спеціалістів. Слідчі та криміналісти поліції допомагають колегам із СБУ збирати докази. Поки що відомо, що росіяни били по людях модернізованими ракетами С-300. Вирви від цих модифікованих ракет не такі глибокі, але радіус вибухової хвилі набагато більший. Відповідно, велика зона та сила ураження людей.

"Російські армійці знали, що тут завжди чимало людей. Особливо вранці. І навмисно поцілили саме сюди. Це цілеспрямоване масове вбивство. Що б не заявляли у країні вбивць, ми міцно стоїмо на своїй землі. Тимчасово захоплені території повернемо. І не зупинимося, доки не покараємо всіх воєнних злочинців", — заявив Клименко.

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю

Раніше повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. По Запоріжжю було випущено 16 ракет. "Телеграф" опублікував шокуючі фото з місця трагедії.