Виїзд майже неможливий: окупанти Херсонщини вдалися до нових правил, щоб втримати людей

Людей змушують надавати свої особисті дані і пояснювати причини, чому вони покидають Херсонщину

Після того як російський диктатор володимир путін анексував чотири українські області, з-поміж яких і Херсонська, люди масово почали виїжджати звідти. При цьому окупанти зробили все, щоб максимально ускладнити виїзд із Херсонщини, ввівши так звані "спецперепустки".

Про це у неділю, 2 жовтня, повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у власному Telegram-каналі.

За його словами, за останню добу з Херсонської області змогли виїхати лише 11 осіб, адже місцеві колаборанти ввели правило про отримання спеціального дозволу для виїзду. Щоб отримати документ, людей змушують надавати усі свої особисті дані та розповідати, чому вони хочуть виїхати з регіону.

"Руський мир перетворює все на своєму шляху у місця, де не просто важко жити, але й дихати. Чекаємо на звільнення Херсонщини від цієї нечисті. ЗСУ знають як це зробити", — написав Соболевський.

Нагадаємо, що 30 вересня у Запорізькій області російські окупанти умисно вдарили ракетами по автомобільній колоні з цивільним населенням, яке збиралося на тимчасово окуповані території, щоб забрати звідти своїх родичів. Ворожа армія випустила 16 ракет по колоні з українцями, після чого звинуватила у всьому ЗСУ. Жертвами обстрілу стали 30 осіб, у тому числі двоє дітей, а поранення отримали ще 88 громадян України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після успіхів українських військових на Херсонщині та Харківщині російська влада терміново дала вказівку на проведення в окупованих регіонах так званих "референдумів". Гауляйтери оперативно організували незаконний плебісцит і "намалювати результати", після чого володимир путін поспіхом визнав ці регіони незалежними. А у п’ятницю, 30 вересня, анексував їх, щоправда, забувши, що українським силам оборони на укази кремлівського диктатора байдуже.