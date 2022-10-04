У Москві відзначилися цинічною заявою щодо громадянства на окупованих територіях України

Людям встановили дедлайн, за який вони мають отримати паспорти країни-агресора

Після того як політики країни-агресора у вівторок, 4 жовтня, одноголосно проголосували за "ратифікацію" договорів про "включення" окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу рф, у російському МЗС виступили з нахабною заявою про те, що мешканці цих регіонів мають у пришвидшеному темпі змінити громадянство.

Як передає пропагандистський ресурс "РИА Новости", з такою заявою виступив заступник голови російського Міноборони Євген Іванов. Він заявив, що жителі незаконно анексованих рф територій мають один місяць, щоб змінити громадянство.

"Так само як було з Кримом. Протягом місяця вони мають визначитися, зробити вибір", — заявив Іванов, додавши, що на нових територіях видача документів буде прискорена.

Варто зазначити, що 4 жовтня російський диктатор путін, за даними росЗМІ, має підписати документи про незаконну анексію чотирьох областей України — це нібито має стати останнім етапом процесу анексії, якщо опиратися на закони країни-агресора. Додамо, що насильницьке приєднання українських територій до складу країни-агресора — це повне ігнорування кремлем норм міжнародного права.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українських військових наміри кремля забрати в України території лише спонукають до дій. Так, у ході контрнаступу ЗСУ продовжують звільняти населені пункти в Херсонській області. Крім того, розвивається наступ Сил оборони України й на Донбасі. Зокрема, нашим воїнам вдалося повернути Лиман, після чого окупанти почали серйозно турбуватися про те, що їм доведеться тікати з Лисичанська.