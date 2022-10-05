Груда згорілих танків та розбиті будинки: Зеленський показав, що приніс Лиману "рускій мір" (фото)

Окупанти намагаються зрівняти мирні міста із землею, щоб продемонструвати свою "велич"

Лиман Донецької області, до якого українські військові зайшли кілька днів тому, офіційно перебуває під контролем української армії. До нього потроху повертається життя — у вигляді наших захисників, які ведуть розмінування території, та волонтерів, які готові допомогти місцевим жителям, чим можуть. З’являються вже й перші знімки зі звільненого Лимана.

Ними в офіційному Telegram-каналі і поділився 5 жовтня президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що російські окупанти залишили по собі лише тотальну руйнацію і купу згорілої техніки, яка нині годиться хіба що на металобрухт.

Знімки справді вийшли вельми промовистими: руїни будинків і підприємств, які розбиті ворожими снарядами практично під нуль, цілі звалища російських танків і броневиків, котрі вже поржавіли від погодних умов і, звичайно ж, місцеві жителі — все ще не до кінця розуміючі, що більше не в окупації.

Руїни багатоповерхової будівлі в Лимані

Деякі руїни ще й обгорілі

Ось такий вид у Лимані є на спортивний майданчик

"Держава-агресор знищує скрізь на захопленій території будь-які основи життя: економіку, соціальну сферу, культуру, — зазначив Зеленський. — Це можна зупинити лише одним способом: звільнити наші землі".

Нарешті небо над Лиманом вільне (хоч ще й не зовсім мирне через ракетні загрози)

Деякі кадри виглядають постапокаліптично

Також президент наголосив, що переконаний — незабаром вся територія України дійсно буде звільнена від росіян. Окупаційну армію політик назвав ворогом не лише України, а й самого життя, а також людяності, закону та правди.

Люди пересуваються містом, на чому доведеться

Більшість машин також пошкоджена

Місто вже під українським прапором

А ось і волонтери, які привезли місцевим мешканцям хліб

Сподіваємося, що "рускій мір" у Лимані залишиться лише таким

Зазначимо, що під час боїв за Лиман українським захисникам вдалося не просто захопити російських військових у котел, а й знищити елітний спецназ противника.

Також "Телеграф" писав про можливості, які відкриваються для ЗСУ із деокупацією Лимана. Так, серед іншого наші хлопці тепер можуть спробувати прорвати оборону росіян — чи не до самого Луганська.