До останнього були на робочих місцях і не тікали. Що відомо про загиблих під час обстрілу Гуляйполя

Загинули заступник мера Олександр Савицький та керівник "Благоустрійсервісу" Олександр Косаренко

росіяни сьогодні вранці двічі обстріляли ракетами Запорізьку область. О 10-ій ранку окупанти вдарили по місту Гуляйполе у Пологівському районі, вбивши двох осіб та поранивши третю. Загинули заступник голови місцевої громади Олександр Савицький та керівник комунального підприємства "Благоустрійсервіс" Олександр Косаренко. Поранено директора КП "Житлосервіс" Руслана Скрипака.

За словами голови ОДА Олександра Старуха, загиблі до останнього були на своїх робочих місцях та нікуди не тікали, захищаючи та підтримуючи місто. Розповідаємо, що відомо про загиблих посадовців.

Що відомо про загиблих

Олександр Савицький

Гуляйпільська міська територіальна громада у Facebook повідомила, що 46-річний Олександр Савицький був заступником мера з питань діяльності виконавчих органів ради. Савицький та Косаренко були щодня на роботі, не ховалися, були з людьми, дбали про чистоту міста, вирішували питання комунальної сфери.

"Олександр Савицький — права рука міського голови Сергія Ярмака. Він завжи мав якесь рішення, радив як вчинити в тій чи іншій ситуації. І просто був поруч. Ми запам'ятаємо наших колег з усмішкою на обличчі, вони заслуговують на добру і світлу пам'ять", — написали у Гуляйпільській громаді.

Олександр Савицький

Савицький пропрацював у міській та районній радах більше 10 років та входив до партії "Наш край". Він народився у місті Ржищів Київської обл. у 1976 році, у 1998-1999 рр. працював головним інженером ВАТ "Таврійський" Гуляйпільського району, у 1999 — 2002 рр. був заступником начальника з управління ГПУ "Теплоенергокомунстрой" міської ради, у 2002-2007 рр. — головним інженером "Теплоенерго-комунстрою", у 2007-2010 рр. очолював КП "Житлосервіс" міськради, з 2010 року був директором КП "Комунсервіс" міської ради, у 2010 році був обраний депутатом до Залізничної селищної ради від "Партії регіонів", у 2015 році був обраний депутатом до Гуляйпільської районної ради від партії "Наш край", у 2020 році був кандидатом у депутати до Гуляйпільської міської ради від партії "Наш край".

Олександр Савицький

Як видно із соцмереж, останніми днями Савицький працював над планами евакуації населення перед складним зимовим періодом, усуненням аварій після нищівних обстрілів інфраструктури міста.

Керівник "Благоустрійсервісу" Олександр Косаренко Керівник "Благоустрійсервісу" Олександр Косаренко Керівник "Благоустрійсервісу" Олександр Косаренко

Представниця місцевої влади Ганна Сакун також висловила співчуття:

"Як важко писати співчуття… хлопці, які просто прийшли на роботу. Вже їх немає. Кожного дня вони ризикували життям, але їх це не зупиняло. Зупинила їх ворожа ракета. Два Анатолійовича, не хочу вірити, що це про вас. Гарні, молоді, добрі, відкриті… ми завжди будемо вас пам'ятати", — написала Сакун.

Колеги зазначають, що Савицький та Косаренко щодня ризикували життям

Як повідомляв "Телеграф", російський ворог 25 вересня обстріляв Запоріжжя ракетами: у місті пролунали вибухи, є поранені.