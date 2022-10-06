Не здалися, а перегрупувалися: зрадник Стремоусов насмішив мережу полум’яною промовою (відео)

За словами колаборанта, Херсонщині загрожують "орди в особі НАТО, автомобілів, танків та бронемашин"

Успішний контрнаступ ЗСУ під Херсоном та звільнення кількох населених пунктів викликало величезну паніку серед росіян та колаборантів. Проте на підтримку російських окупантів-втікачів висловився зрадник України Кирило Стремоусов. За його словами, армія рф на Криворізькому напрямку (Дудчани, Давидів Брід тощо) не відступає, а займається запланованим перегрупуванням. Це, як твердить проросійський чиновник, нібито зберігає окупантам життя.

Про це колаборант мовив в особистому Telegram-каналі, намагаючись залякувати населення, яке залишилося на Херсонщині, деякими "ордами НАТО та українських нацистів", які начебто намагаються просунутися в області. Втім, Стремоусов запевняє, ніби ЗСУ вдалося зупинити — завдяки "міцній лінії оборони" і тому, що росіяни "стоять на смерть".

Серед іншого Стремоусів заявив, що Херсон та область зараз перебувають "на замку", не пускаючи українських військовослужбовців. А самі ж окупанти в очах колаборанта є великими героями, які постійно жертвують своїм життям, щоб захистити "російську землю".

"Ми не здавали Давидів Брід, ми не здавали Велику Олександрівку, ми не здавали Дудчани! — дуже емоційно прокоментував ситуацію Кирило Стремоусов. — Ми просто перегрупувалися! Завдяки перегрупуванню ми зберегли життя нашим хлопцям".

Ця заява була швидко піднята на сміх українськими користувачами мережі. Серед іншого вони відзначили підвищену знервованість зрадника, який навіть відео записував на тлі суцільної стіни. Цілком ймовірно, що це було зроблено навмисно — щоб місцезнаходження Стремоусова не змогли вирахувати, як уже бувало. Не виключено, що він так і не повернувся до Херсонської області з Москви.

До речі, дуже примітною деталлю "виступу" Стремоусова стала ремарка про те, що херсонський напрямок не варто порівнювати з харківським. Судячи з усього, навіть колаборанти вважають втрату Харківщини величезним програшем військового командування рф. Це свідчить про те, що глава міноборони сергій шойгу все більше впадає в немилість. Недаремно деякі військові аналітики переконані — його незабаром можуть відправити у відставку, попередньо повісивши на чиновника відповідальність за всі провали.