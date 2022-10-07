Під Херсоном ракета потрапила у автобус з цивільними, є жертви (відео)

За попередніми даними, загинуло щонайменше чотири особи

Російські окупанти продовжують кошмарити мирних українців на непідконтрольній Києву території, намагаючись помститися за успіхи ЗСУ. Вранці 7 жовтня ракетою було підбито пасажирський автобус у Даріївці Херсонської області. Це спричинило серйозні наслідки — щонайменше четверо людей загинули, ще троє отримали поранення. Транспортний засіб рухався у колоні інших автомобілів із цивільним населенням.

Інформація про удар з’явилася в місцевих Telegram-пабликах "Х-й Херсон" та "Труха Херсон". Російські пропагандистські медіа вже почали звинувачувати у ЗСУ, традиційно приписуючи результати обстрілу американським ракетам HIMARS.

Коли снаряд влучив у автобус, той знаходився поблизу Даріївського мосту, який сполучає два береги Інгульця. Дар’ївка розташована за 18 кілометрів від Херсона, на шляху до Нової Каховки.

Між Даріївкою та Херсоном 18 кілометрів

Важливо наголосити, що серед постраждалих — винятково мирні жителі; жодних військовослужбовців чи військових об’єктів поблизу не спостерігалося.

Зазначимо також, що незважаючи на моментальну реакцію росЗМІ зі звинуваченнями на адресу України, багато жителів Херсонщини вранці бачили дивні сліди в небі. Дехто вважає, що це залишковий слід розвороту російської ракети, який підтверджує удар окупантів по колоні мирних жителів.

Ті самі дивні сліди у небі

Українська влада офіційно поки не коментувала інцидент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Запоріжжі значно зросла кількість жертв та постраждалих після ракетного удару росіян напередодні. Наразі відомо про 11 загиблих.