Під Херсоном ракета потрапила у автобус з цивільними, є жертви (відео)
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За попередніми даними, загинуло щонайменше чотири особи
Російські окупанти продовжують кошмарити мирних українців на непідконтрольній Києву території, намагаючись помститися за успіхи ЗСУ. Вранці 7 жовтня ракетою було підбито пасажирський автобус у Даріївці Херсонської області. Це спричинило серйозні наслідки — щонайменше четверо людей загинули, ще троє отримали поранення. Транспортний засіб рухався у колоні інших автомобілів із цивільним населенням.
Інформація про удар з’явилася в місцевих Telegram-пабликах "Х-й Херсон" та "Труха Херсон". Російські пропагандистські медіа вже почали звинувачувати у ЗСУ, традиційно приписуючи результати обстрілу американським ракетам HIMARS.
Коли снаряд влучив у автобус, той знаходився поблизу Даріївського мосту, який сполучає два береги Інгульця. Дар’ївка розташована за 18 кілометрів від Херсона, на шляху до Нової Каховки.
Важливо наголосити, що серед постраждалих — винятково мирні жителі; жодних військовослужбовців чи військових об’єктів поблизу не спостерігалося.
Зазначимо також, що незважаючи на моментальну реакцію росЗМІ зі звинуваченнями на адресу України, багато жителів Херсонщини вранці бачили дивні сліди в небі. Дехто вважає, що це залишковий слід розвороту російської ракети, який підтверджує удар окупантів по колоні мирних жителів.
Українська влада офіційно поки не коментувала інцидент.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Запоріжжі значно зросла кількість жертв та постраждалих після ракетного удару росіян напередодні. Наразі відомо про 11 загиблих.