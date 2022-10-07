Втратили купу техніки і навіть списки солдатів: як росіяни тікали з оточеного Лиману (фоторепортаж)

Росіяни намагалися вирватися з Лиману, але зустрілися з Силами оборони України.

Від початку жовтня Збройні Сили України звільнили від російських загарбників десятки населених пунктів. 1 жовтня українські військові звільнили Лиман Донецької області від російської окупації.

Як пізніше стало відомо, частина російських військових у напрямку Лиману загинула, частину — взяли в полон, а частина змогла колонами або малими групами вийти.

Речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що оборона Лиману була потужною, її тримала професійна російська армія.

Нагадаємо, що російські війська захопили Лиман наприкінці травня. Це було стратегічно важливе місто для росіян, так як давало можливість просуватися з півночі вглиб Донецької області на Слов'янськ і Краматорськ. Крім того, контроль над містом дозволяв перерізати автомагістраль між Слов'янськом та Сіверськом.

Кореспондент "Телеграфу" на власні очі побачив розбиту колону росіян, які тікали з Лиману.

На фото видно розбиту російську техніку, а також цивільні автомобілі, на яких тікали росіяни. На узбіччі досі лежать тіла окупантів та їхні речі.

Розбита колона окупантів

Сили оборони України розбили росіян

Цивільні авто окупанти відбирали у місцевого населення

Тіла росіян досі лежать на дорозі

Ось так виглядає військова форма "другої армії світу"

Ось чим воюють російські війська

Серед речей наші військові знайшли цікаві речі — списки військових росіян.

Росіяни так тікали, що загубили навіть списки своїх солдат

Слід відзначити, що Лиман стратегічно важливе для обох сторін місто. Для ЗСУ це можливість можливість піти далі на Кремінну та Сєвєродонецьк у Луганській області.

Нагадаємо, що згідно зі свіжими картами бойових дій, українські військовослужбовці продовжили контрнаступ на сході Харківщини — в основному під Куп’янськом. Також є успіхи у наших захисників вздовж траси Кремінна-Сватове, що проходить на Луганщині.