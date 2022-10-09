Наче сказилися: росіяни різко посилили обстріли Сумщини (фото)

На щастя, обстріли обійшлися без жертв та постраждалих

Після масованого ракетного обстрілу Запоріжжя, де внаслідок прильотів загинули більше десятка людей, росіяни обстріляли ще й прикордонну Сумщину. За інформацією місцевої влади, ворожа армія випустила по мирних населених пунктах 50 снарядів.

Про це зранку у неділю, 9 жовтня, повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у власному Telegram-каналі.

"Сумщина. Ситуація станом на 10 ранку 9 жовтня 2022. Ніч у нас минула тихо, а на ранок орки сказилися. Обстріли прикордоння почалися о 7 ранку, вже зафіксовано понад 50 приходів", — написав він.

За його даними, найбільше росіяни били по Шалигинській громаді. Для цього вороги застосували реактивну систему залпового вогню, з якої випустили 30 снарядів близько 7 ранку. Крім того, постраждала і Ворожбянська громада — по ній армія РФ відкрила вогонь із САУ і випустила 21 снаряд калібру 152 міліметри. Пошкодження отримали приватні будинки та об'єкти інфраструктури, однак обійшлося без постраждалих. Близько 9 ранку ворог, використавши міномет, обстріляв ще й Великописарівську громаду.

Росіяни випустили у бік Сумщини 50 снарядів

Руйнувань зазнали будинки мирних жителів

Крім того, постраждали інші об'єкти інфраструктури міст

Нагадаємо, що за день до цього в окупованому росіянами Криму стався вибух на Кримському мосту з подальшим займанням, внаслідок чого шляхопровід, який сполучав півострів з Росією довелося закрити. Після чого у росіян розпочалася справжня істерика — люди скуповували пальне на заправках, продукти в магазинах, а частина таки намагалася якнайшвидше покинути півострів.