Енергодар залишився без світла: місцева влада б'є на сполох через брак їжі та води

Окупанти не надто переймаються проблемами місцевого населення

Окуповане росіянами місто Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС, яку ворожа армія систематично обстрілює, станом на 9 жовтня залишається без світла та води. При цьому окупанти продовжують випускати по місту снаряди, перешкоджаючи аварійно-відновлювальним роботам.

Як повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, місцеве населення вже третю добу позбавлене можливості приготувати їжу. За його словами, люди змушені палити багаття прямо біля будинків, щоб забезпечити себе гарячими стравами.

Крім того, у місті загострюється ситуація з питною водою. Окупанти цим не надто переймаються, адже себе вони забезпечили, але при цьому вони й не пропускають в Енергодар гуманітарні вантажі з підконтрольних Україні територій.

"Ми неодноразово намагалися доставити в Енергодар гуманітарні вантажі з харчовими продуктами, засобами гігієни тощо. Готові організувати оперативну доставку та видачу в Енергодарі питної води, яка зараз вкрай необхідна. Але вже тривалий час всі гуманітарні вантажі з підконтрольних Україні територій в місто не пропускають окупанти. Зі свого боку вони вирішити цю проблему, очевидно, не спроможні. Інформації про організацію точок видачі питної води та гарячого харчування по мікрорайонах міста не надходило", — зазначив міський голова Енергодара.

Нагадаємо, що загрозливою є ситуація й на самій Запорізькій АЕС, яка внаслідок чергового обстрілу росіян залишилася без світла. Окупанти пошкодили останню лінію, яка зв’язувала станцію з енергосистемою України. Наразі атомний об'єкт працює на дизельних генераторах, палива для яких є всього на 10 днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська влада вирішила "привласнити" Запорізьку АЕС — відповідний документ підписав кривавий диктатор володимир путін. Однак його рішення засудило МАГАТЕ.