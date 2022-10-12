На Херсонщині та в Мелітополі гримить "бавовна": що відбувається на півдні України (відео)

Для окупантів у Запорізькій та Херсонській областях ранок явно видався не надто добрим

Українські захисники не зупиняють свій поступ углиб окупованих областей, у тому числі на півдні країни. У цьому їм допомагають точні та прицільні удари — як уранці 12 жовтня у Мелітополі та на Херсонщині. Саме в цих регіонах російські загарбники сьогодні могли насолодитися потужною "бавовною".

Про те, що відбувається, детальніше інформує "Телеграф", посилаючись на дані мера Мелітополя Івана Федорова, а також ресурси "РІА-Мелітополь" та "Х-й Херсон". Зазначимо, що поки що інформації не надто багато, але очевидці підтверджують — в обох випадках постраждали російські військові.

У Мелітополі вибухи лунали кілька разів. Як стверджує Федоров, найкраще їх чули жителі північної частини міста — в одному з мікрорайонів, а також на Північному переїзді. Повідомляється і про певний "кіпіш" росіян на місцевому Ризькому ринку. За деякими даними, було підірвано автомобіль — ймовірно, полювання на колаборантів продовжується.

Очікувані місця вибухів у Мелітополі

У районі є багато ворожих поліцаїв, людей обшукують, а російські пропагандисти вже нібито почали знімати свої сюжети. Однак поки що деталі в РосЗМІ не просочилися.

Тим часом, українські військові прицільно вдарили по позиціях росіян у Херсонській області. Попередньо, "бавовна" трапилася в районі населеного пункту Камишани, що розташований дуже близько до самого Херсона.

Над місцем прильоту піднімається дим

Що саме сталося, поки що не уточнюється, проте над передбачуваним місцем знаходження противника піднімається густий дим, який фіксують очевидці.

Очеретяни знаходяться зовсім близько до Херсона

Додамо, що додаткової інтриги "підсипав" і речник Одеської ОВА Сергій Братчук, який опублікував ємний чотиривірш після того, як у Херсонській області прогриміли вибухи.

Братчук дуже влучно охарактеризував "бавовну" на Херсонщині

"Телеграф" продовжує стежити за тим, що відбувається в очікуванні нових подробиць. Раніше ми писали про те, що напруга на білоруському напрямку може злегка знизитися. Це пов’язано з тим, що росія почала перекидати техніку з території РБ у напрямку Луганщини. Проїзд здійснюється безпосередньо через російські області.