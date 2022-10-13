Нічна атака окупантів: у Миколаєві люди під завалами будинку, а до Київщини дісталися дрони (фото, відео)

Гучно було одразу в кількох областях, є офіційно підтверджені прильоти

Ніч на четвер, 13 жовтня, стала дуже непростою для мешканців кількох регіонів України. Так, Миколаїв потрапив під масований російський обстріл, в результаті під завалами багатоповерхового будинку залишаються люди, а по Київській області вже ближче до світанку вдарили іранськими "шахідами". Чули вибухи та роботу засобів ППО ще у кількох областях.

Більш детально розповість "Телеграф", посилаючись на місцеві ресурси новин, а також офіційні коментарі муніципальної влади. Підкреслимо, що в багатьох випадках офіційних даних поки немає.

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, серйозний обстріл обласного центру розпочався після першої години ночі. Деякі снаряди влучили до житлової п’ятиповерхівки, завдавши вельми серйозних руйнувань. Повністю знищено два верхні поверхи будівлі, решта — обвалилася купою каміння. Під завалами опинилося чимало людей, рятувальники працюють над тим, щоб їх деблокувати.

Кількість постраждалих не озвучувалася, чиновник заявив, що все уточнення інформації відбуватиметься вже вранці. Однак у мережі вже почали публікувати перші фото з місця подій, і виглядає зруйнований будинок дуже серйозно.

Удар по Миколаєву 13.10.2022

Також вночі низку вибухів було чутно на сусідній Одещині. Але, як зазначає видання "Думська", працювали українські засоби ППО, усі безпілотники, якими атакували регіон, були успішно знищені.

Чого не можна сказати про Київську область, де приліт офіційно підтвердили в одній із місцевих громад. За даними голови ОВА Олексія Кулеби, пошкоджено певні об’єкти інфраструктури, проте з наслідками вже оперативно намагаються впоратися рятувальники. Що саме трапилося, не уточнювалося.

Було дуже голосно в ніч із середи на четвер та у Дніпропетровській, а також Запорізькій областях. Нікопольський район уже "традиційно" накрили російською артилерією, а під Запоріжжям, зважаючи на все, також працювали системи ППО.

Раніше ми пояснювали, чому найближчим часом може зрости час очікування кінця повітряної тривоги. Не в останню чергу на це впливає наявність у ворога іранських дронів.