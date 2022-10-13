Росіяни змушені пригальмувати з наступом на Донеччині — Генштаб ЗСУ

Велика кількість дезертирів серед армії противника не допомагає виконувати поставлені керівництвом завдання

Одним із найбільш насичених у плані боїв ділянок фронту була і залишається Донецька область. Як свідчать свіжі карти боїв, ворог часто намагається атакувати поблизу Бахмута та Авдіївки, а також загалом на заході регіону. Але найближчими днями слід очікувати, що наступ окупаційної армії трохи знизить темп — усе через розпорядження вищого командування.

Такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ у свіжому зведенні 13 жовтня. За даними наших військовослужбовців, на Донеччині планують певний час не задіювати загарбників у наступальних діях. Подібний висновок був зроблений завдяки даним розвідки, яка донесла — вище керівництво армії рф видало відповідне розпорядження.

Причина, через яку на Донеччині хочуть уповільнити наступ, дуже проста — різкий занепад морального духу ворожих солдатів, їхній пригнічений психологічний стан. Це проявляється у непослуху щодо виконання отриманих бойових наказів, а також зростаючій кількості фактів дезертирства. Розуміючи, що особливих успіхів досягти на війні не вдасться, росіяни та мобілізовані в ОРДЛО люди просто тікають у спробі захистити свої життя.

Карта просування ЗСУ на Донбасі

Додамо, що згідно з даними Генштабу, минулої доби нашим захисникам вдалося успішно відбити атаки противника в районах Бахмутського, Іванграда, Озаранівки, Мар’їнки та Бахмута.

Раніше "Телеграф" розповідав, що днями неподалік Маріуполя сталася серйозна "бавовна" на залізничній станції, де росіяни тримали склад із боєприпасами. Це свідчить про те, що ЗСУ не забувають про жодний населений пункт і готуються до звільнення кожного метра рідної землі.