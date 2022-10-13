Без жертв не обійшлося: що відомо про ракетний удар по Миколаєву (фото та відео)
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Агресор випустив по миколаївцям вісім ракет
Ніч на четвер, 13 жовтня, видалася дуже неспокійною одразу для низки міст України — серед іншого, завдали ракетного удару по Миколаєву. На жаль, внаслідок атаки загинула вже щонайменше одна людина.
"Телеграф" зібрав останні дані, фото та відео з місця подій.
Як пояснив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, близько першої години ночі ворог випустив вісім ракет типу С-300 по місту.
Внаслідок атаки обвалилися верхні два поверхи п’ятиповерхового будинку, засипавши решту уламками, і було повністю зруйновано човникову станцію.
У багатоповерхівці вдалося врятувати 11-річного хлопчика, він шість годин пробув під завалами, але рятувальники встигли йому допомогти. Наразі шукають ще семеро людей.
Ось як проходила рятувальна операція:
Під уламками рятувальної човнової станції опинився один чоловік. На жаль, коли працівники ДСНС дістали його, допомогти вже було неможливо, — він загинув.
Варто зауважити, що інцидент уже прокоментував президент України Володимир Зеленський.
Він опублікував відео рятувальних робіт на багатоповерхівці та написав: "Кожен із російських ударів, усі прояви російського терору проти наших людей, наших міст не зійдуть окупантам з рук. На вас чекає справедливе покарання. Знайте це".
Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 13 жовтня росіяни також атакували дронами об’єкт критичної інфраструктури в Київській області.