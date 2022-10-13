Без жертв не обійшлося: що відомо про ракетний удар по Миколаєву (фото та відео)

Агресор випустив по миколаївцям вісім ракет

Ніч на четвер, 13 жовтня, видалася дуже неспокійною одразу для низки міст України — серед іншого, завдали ракетного удару по Миколаєву. На жаль, внаслідок атаки загинула вже щонайменше одна людина.

"Телеграф" зібрав останні дані, фото та відео з місця подій.

Як пояснив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, близько першої години ночі ворог випустив вісім ракет типу С-300 по місту.

Внаслідок атаки обвалилися верхні два поверхи п’ятиповерхового будинку, засипавши решту уламками, і було повністю зруйновано човникову станцію.

Два поверхи просто впали

Уламки завалили всі нижні поверхи

Під завалами ще можуть бути люди

Серйозно постраждали і припарковані у дворі транспортні засоби

Мешканцям на місці надають усіляку допомогу

У багатоповерхівці вдалося врятувати 11-річного хлопчика, він шість годин пробув під завалами, але рятувальники встигли йому допомогти. Наразі шукають ще семеро людей.

Ось як проходила рятувальна операція:

Підліток шість годин провів під завалами

Бійці ДСНС дістали його та передали медикам

Під уламками рятувальної човнової станції опинився один чоловік. На жаль, коли працівники ДСНС дістали його, допомогти вже було неможливо, — він загинув.

Станція повністю зруйнована

Рятувальники доклали всіх сил, щоб дістатися до чоловіка під завалами

Але на жаль він помер раніше

Варто зауважити, що інцидент уже прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Він опублікував відео рятувальних робіт на багатоповерхівці та написав: "Кожен із російських ударів, усі прояви російського терору проти наших людей, наших міст не зійдуть окупантам з рук. На вас чекає справедливе покарання. Знайте це".

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 13 жовтня росіяни також атакували дронами об’єкт критичної інфраструктури в Київській області.