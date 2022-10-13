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Без жертв не обійшлося: що відомо про ракетний удар по Миколаєву (фото та відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Наслідки ракетної атаки на Миколаїв 13 жовтня вражають Новина оновлена 13 жовтня 2022, 10:49
Наслідки ракетної атаки на Миколаїв 13 жовтня вражають

Агресор випустив по миколаївцям вісім ракет

Ніч на четвер, 13 жовтня, видалася дуже неспокійною одразу для низки міст України — серед іншого, завдали ракетного удару по Миколаєву. На жаль, внаслідок атаки загинула вже щонайменше одна людина.

"Телеграф" зібрав останні дані, фото та відео з місця подій.

Як пояснив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, близько першої години ночі ворог випустив вісім ракет типу С-300 по місту.

Внаслідок атаки обвалилися верхні два поверхи п’ятиповерхового будинку, засипавши решту уламками, і було повністю зруйновано човникову станцію.

Миколаїв сьогодні після обстрілу — обвалився п’ятиповерховий будинок
Два поверхи просто впали
Миколаїв сьогодні після обстрілу — обвалився п’ятиповерховий будинок
Уламки завалили всі нижні поверхи
Миколаїв сьогодні після обстрілу — обвалився п’ятиповерховий будинок
Під завалами ще можуть бути люди
Миколаїв сьогодні після обстрілу
Серйозно постраждали і припарковані у дворі транспортні засоби
Миколаїв сьогодні після обстрілу
Мешканцям на місці надають усіляку допомогу

У багатоповерхівці вдалося врятувати 11-річного хлопчика, він шість годин пробув під завалами, але рятувальники встигли йому допомогти. Наразі шукають ще семеро людей.

Ось як проходила рятувальна операція:

У Миколаєві після обстрілу 13.10.2022 врятували хлопчика
Підліток шість годин провів під завалами
У Миколаєві після обстрілу 13.10.2022 врятували хлопчика
Бійці ДСНС дістали його та передали медикам

Під уламками рятувальної човнової станції опинився один чоловік. На жаль, коли працівники ДСНС дістали його, допомогти вже було неможливо, — він загинув.

Човникова станція у Миколаєві після обстрілу 13.10.2022
Станція повністю зруйнована
Човникова станція у Миколаєві після обстрілу 13.10.2022
Рятувальники доклали всіх сил, щоб дістатися до чоловіка під завалами
Човникова станція у Миколаєві після обстрілу 13.10.2022
Але на жаль він помер раніше

Варто зауважити, що інцидент уже прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Він опублікував відео рятувальних робіт на багатоповерхівці та написав: "Кожен із російських ударів, усі прояви російського терору проти наших людей, наших міст не зійдуть окупантам з рук. На вас чекає справедливе покарання. Знайте це".

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 13 жовтня росіяни також атакували дронами об’єкт критичної інфраструктури в Київській області.

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#Миколаїв #Обстріл