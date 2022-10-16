Цитати путіна і готівка з доплатою: чим живе Мелітополь через три тижні після псевдореферендуму
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Змін на краще в місті особливо не спостерігається
Вже три тижні минуло з проведення у Мелітополі Запорізької області "референдуму" про "приєднання" до росії, — відтоді "руського миру" у місті стало ще більше, а умови життя не можна сказати, щоби покращилися.
"Телеграф" підготував фоторепортаж із окупованої черешневої столиці України.
Як відомо, Мелітополь зараз став "обласним центром" тимчасово окупованих районів Запорізької області, і за ним можна оцінювати якість життя в захопленій частині регіону.
Військовою технікою та проросійськими плакатами на вулицях вже давно нікого не здивувати:
Розвішано і борди з кривавим диктатором володимиром путіним, а також плакати з місцевими зрадниками, які розповідають, нібито добре жити в окупації:
Тим часом, ціни в супермаркеті "Мера" (до окупації це було "АТБ") повністю перевели на рублі, проте на касах все ще приймають гривні за курсом 1 до 1,25.
Як і раніше в місті проблеми з переведенням у готівку грошей і заповзятливі підприємці пропонують допомогти дістати готівку за допомогою переказу через ПриватБанк. Однак в оголошенні чомусь зазначено, що не клієнт повинен буде заплатити комісію, а навпаки отримає 3% доплати, — можливо так виходить через різницю в курсах і насправді клієнт заплатить більш цінною гривнею, а отримає рублі.
Також життя при "руському мирі" таке гарне, що люди роблять домашній хліб і зефір, і розвішують оголошення про їх продаж, — у складні часи всі крутяться як можуть.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував фоторепортаж із Лимана після окупації.