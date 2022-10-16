Цитати путіна і готівка з доплатою: чим живе Мелітополь через три тижні після псевдореферендуму

Змін на краще в місті особливо не спостерігається

Вже три тижні минуло з проведення у Мелітополі Запорізької області "референдуму" про "приєднання" до росії, — відтоді "руського миру" у місті стало ще більше, а умови життя не можна сказати, щоби покращилися.

"Телеграф" підготував фоторепортаж із окупованої черешневої столиці України.

Як відомо, Мелітополь зараз став "обласним центром" тимчасово окупованих районів Запорізької області, і за ним можна оцінювати якість життя в захопленій частині регіону.

Військовою технікою та проросійськими плакатами на вулицях вже давно нікого не здивувати:

Готель "Мелітополь" зараз виглядає так

Один із бордів "втомився"

Розвішано і борди з кривавим диктатором володимиром путіним, а також плакати з місцевими зрадниками, які розповідають, нібито добре жити в окупації:

Куди ж без "цитат великих диктаторів"

Якась економістка Євгенія підтримує росію в Мелітополі

Підтримує рф і водій Леонід. Прізвища їх завбачливо залишили таємницею

І ще одна цитата путіна

Тим часом, ціни в супермаркеті "Мера" (до окупації це було "АТБ") повністю перевели на рублі, проте на касах все ще приймають гривні за курсом 1 до 1,25.

Ціни у супермаркеті "Мера" перевели на рублі

Як і раніше в місті проблеми з переведенням у готівку грошей і заповзятливі підприємці пропонують допомогти дістати готівку за допомогою переказу через ПриватБанк. Однак в оголошенні чомусь зазначено, що не клієнт повинен буде заплатити комісію, а навпаки отримає 3% доплати, — можливо так виходить через різницю в курсах і насправді клієнт заплатить більш цінною гривнею, а отримає рублі.

Також життя при "руському мирі" таке гарне, що люди роблять домашній хліб і зефір, і розвішують оголошення про їх продаж, — у складні часи всі крутяться як можуть.

Оголошення про обнал та продукти в окупованому Мелітополі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував фоторепортаж із Лимана після окупації.