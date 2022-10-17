Не лише Київ: росія атакувала й інші області

Окрім дронів, росія направила і ракети проти українців.

Ранок понеділка, 17 жовтня, розпочався для Києва з атаки дронів, однак не тільки столиця потрапила під удар, вибухи також чули в Запоріжжі, Сумській та Дніпропетровській областях.

Як повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, після 5-ї ранку по об’єктах критичної інфраструктури завдали ракетного удару. За його словами, без постраждалих не обійшлося, проте деталі він обіцяв відкрити згодом.

Також під удар потрапила і Дніпропетровська область, — голова ОВА Валентин Резніченко розповів, що по регіону випустили чотири ракети, три з них збили, одна влучила у об’єкт енергетичної інфраструктури, здійнялася сильна пожежа, на місці працюють екстрені служби.

Крім того, по Нікопольському району стріляли з "Градів" та важкої артилерії. Попередньо обійшлося без жертв.

Крім того, вночі ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю, повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"На щастя, своєї мети окупант не досяг: руйнувань та постраждалих немає. Є ймовірність повторних атак" — каже він.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни вже другий понеділок поспіль влаштовують українцям "добрий ранок", — рівно тиждень тому, 10 жовтня, рф завдала масованого ракетного удару по об’єктах інфраструктури відразу в ряді областей України. Також дісталося і цивільним, загинуло багато мирних українців.