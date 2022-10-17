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Іскра — і все спалахне: Миколаїв залило соняшниковою олією після атаки дронів (вражаючі фото та відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
У Миколаєві протікли резервуари з олією через атаку росії Новина оновлена 17 жовтня 2022, 12:42
У Миколаєві протікли резервуари з олією через атаку росії

Обстановка в місті дуже пожежонебезпечна

Миколаїв з початку війни пережив уже й довгі тижні без води, і щоденні обстріли, але тепер його спіткала нова біда, — після атаки дронів увечері 16 жовтня на підприємство вулиці міста залила соняшникова олія.

Миколаївці небезпідставно побоюються, що це може призвести до пожеж, а місцеві видання публікують вражаючі фото та відео з місця подій.

Як розповідав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, близько 22 години 16 жовтня три іранські дрони-камікадзе "Shahed-136" вдарили по об’єктах промислової інфраструктури та фармацевтичному складу.

Зайнялися резервуари з олією, що спричинило велику пожежу.

Ось як гасили її рятувальники вночі:

Цистерни зі олією горять у Миколаєві
Масштаби пожежі вражають

На ранок цистерни виглядали вже ось так, вони сильно постраждали.

Цистерни з олією після пожежі в Миколаєві
Не дивно, що залишки олії протікли

Близько 10 ранку Кім заявив, що у протистоянні росії зі олією та веде з рахунком 2:0.

На даний момент на вулицях буквально річки соняшникової олії, — жителі побоюються, що це пожежонебезпечно.

Соняшникова олія у Миколаєві після атаки дронів 17.10.2022
Довелося все залити піною, щоб загасити пожежу
Соняшникова олія у Миколаєві після атаки дронів 17.10.2022
Соняшникова олія розтеклася всюди
Соняшникова олія на вулицях Миколаєва після атаки дронів 17.10.2022
Бортики з піску допоможуть, але ненадовго
Соняшникова олія на вулицях Миколаєва після атаки дронів 17.10.2022
Достатньо пари сірників, щоб усе це спалахнуло
Соняшникова олія на вулицях Миколаєва після атаки дронів 17.10.2022
Місцеві жителі почуваються в небезпеці
Соняшникова олія на вулицях Миколаєва після атаки дронів 17.10.2022
По вулицях буквально течуть річки олії

Як повідомляв "Телеграф", 17 жовтня росія також завдала ударів по підприємствам енергетичної та критичної інфраструктури у Сумській, Дніпропетровській, Одеській областях.

Теги:
#Миколаїв #Олія #Соняшникова олія