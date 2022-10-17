Іскра — і все спалахне: Миколаїв залило соняшниковою олією після атаки дронів (вражаючі фото та відео)

Обстановка в місті дуже пожежонебезпечна

Миколаїв з початку війни пережив уже й довгі тижні без води, і щоденні обстріли, але тепер його спіткала нова біда, — після атаки дронів увечері 16 жовтня на підприємство вулиці міста залила соняшникова олія.

Миколаївці небезпідставно побоюються, що це може призвести до пожеж, а місцеві видання публікують вражаючі фото та відео з місця подій.

Як розповідав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, близько 22 години 16 жовтня три іранські дрони-камікадзе "Shahed-136" вдарили по об’єктах промислової інфраструктури та фармацевтичному складу.

Зайнялися резервуари з олією, що спричинило велику пожежу.

Ось як гасили її рятувальники вночі:

Масштаби пожежі вражають

На ранок цистерни виглядали вже ось так, вони сильно постраждали.

Не дивно, що залишки олії протікли

Близько 10 ранку Кім заявив, що у протистоянні росії зі олією та веде з рахунком 2:0.

На даний момент на вулицях буквально річки соняшникової олії, — жителі побоюються, що це пожежонебезпечно.

Довелося все залити піною, щоб загасити пожежу

Соняшникова олія розтеклася всюди

Бортики з піску допоможуть, але ненадовго

Достатньо пари сірників, щоб усе це спалахнуло

Місцеві жителі почуваються в небезпеці

По вулицях буквально течуть річки олії

Як повідомляв "Телеграф", 17 жовтня росія також завдала ударів по підприємствам енергетичної та критичної інфраструктури у Сумській, Дніпропетровській, Одеській областях.