"Росіяни готуються бити": Кім прокоментував вивезення людей із Херсона

Людей лякають наступом ЗСУ, проте насправді розклад зовсім інший

Російські окупанти активно розповсюджують пропаганду про наступ Збройних сил України на Херсон, під приводом якого змушують людей виїжджати на лівий берег Дніпра, проте факти вказують на те, що самі військові росії готуються бити по місту.

Про це вранці у середу, 19 жовтня, розповів керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, загарбники зараз розсилають повідомлення херсонцям, що ЗСУ нібито обстрілюватимуть місто, агітуючи людей виїжджати вглиб окупованої території.

"Знаючи російську тактику і знаючи, що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію якраз, щоб бити по Херсону, — у мене складається відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону, на жаль", — підкреслив Кім.

Ось де Чаплинка, звідки росіяни готуються вести вогонь, на карті окупованих територій:

Чаплинка на карті бойових дій 19.10.2022

Як повідомляв "Телеграф", раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що евакуація з Херсона потрібна росії, щоб завезти замість мирних людей військових для боїв.