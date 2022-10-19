Крим, Краснодар і далі: окупанти вже масово вивозять херсонців (відео)

Люди, залякані загарбниками, біжать із мінімумом речей та домашніми тваринами

Успіхи українських захисників на південному напрямку фронту до смерті налякали російських окупантів. Саме тому вони оголосили евакуацію для мешканців Херсона та інших населених пунктів правобережної частини області. Деякі люди, налякані загарбниками та пропагандою, вже записуються і навіть стоять у чергах на пороми для подальшого виїзду.

Як повідомляє місцевий новинний Telegram-канал "Х-й Херсон", у містах та селах вже почали масово роздавати листівки з триколором, у яких пояснюється "необхідність" змінити місце проживання найближчими днями. Люди, які розуміють, підкреслюють: вся ця кампанія виглядає надто добре спланованою, а отже, напевно, є черговою провокацією. Не виключено, що готуються нові теракти за участю мирних жителів, у чому, звісно, за підсумком звинуватить ЗСУ.

У російських пропагандистських медіа вже почали цитувати гауляйтера Херсонщина Володимира Сальдо, який обіцяє впоратися із вивезенням мешканців за шість днів. При цьому він зазначив, що планується "евакуація" приблизно 50-60 тисяч людей.

Листівки, які роздають на окупованій Херсонщині

Кореспонденти одного з росЗМІ побували на місці збору місцевих жителів, які все ж наважуються перебратися на лівий берег Дніпра. Здійснювати це планують за допомогою поромних переправ через річку. При чому є дві черги — частина людей планує їхати до Олешків, частина — до Голої Пристані.

Херсонців планують вивозити в Крим, Краснодар і далі

Визначено вже й місця дислокації херсонців-переселенців: це тимчасово окупований Крим, російський Краснодар або інші населені пункти, що знаходяться в глибинці росії.

Зазначимо, що на "евакуацію" херсонців уже відреагував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що росіяни планують обстрілювати мирні квартали Херсона, тож і влаштували всю цю комедію із вивезенням людей.

Також "Телеграф" писав, чому може виявитися, що путін вже змирився зі здачею Херсона і чим звільнення міста здатне обернутися для України надалі. Свою думку озвучив російський опозиціонер Гарі Каспаров.