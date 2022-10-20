В одній із областей України кардинально підійшли до економії електроенергії: що вигадали

Протягом доби мешканцям регіону доведеться ґрунтовно заощадити

Четвер, 20 жовтня, обіцяє стати непростим днем для енергетичного сектору України. Центральна та місцева влада звернулася до українців із закликом максимально обмежити споживання електроенергії для економії, що надалі убереже від регулярних відключень світла. У деяких областях до цього підійшли кардинально — як, наприклад, на Сумщині, де з 7 ранку і до 11 вечора пообіцяли відключити водопостачання. Нагадаємо, що на подібні кроки українська влада пішла через серйозні пошкодження критичної інфраструктури під час російських атак.

Про всі заходи, які плануються в галузі економії електроенергії, розповів у своєму Telegram-каналі глава ОВА Дмитро Живицький. Він підкреслив, що кожен має підійти до прохання влади з розумінням, якщо не хоче в найближчому майбутньому надовго залишитися без благ цивілізації.

За словами Живицького, на Сумщині у четвер не буде водопостачання у період з 7:00 до 23:00. Також на маршрути сьогодні не вийде електротранспорт, буде вимкнено освітлення на вулицях.

Крім цього муніципалітет звернеться до підприємств, ресторанів та кафе з проханням влаштувати санітарний день або максимально обмежити споживання електроенергії в цілому.

"Якщо все усвідомлено обмежимо споживання, вдасться уникнути відключення електроенергії для населення", — наголосив чиновник.

Зазначимо, що звичайним громадянам пропонують використовувати електромережі щонайменше, не включаючи ті прилади, робота яких залежить від великої кількості енергії. З їх переліком можна ознайомитись в інфографіці нижче:

Які прилади слід вимкнути

Раніше "Телеграф" розповідав, де можна дізнатися, чи планові відключення світла будуть саме у вашій області.

Крім цього, ми ділилися кількома ходовими порадами щодо того, як можна легко впоратися з відсутністю електроенергії.