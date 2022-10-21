Тікали з награбованим? Вночі у Херсоні ліквідували російських пропагандистів (фото)

Мінімум 13 посібників путінського режиму отримали поранення

Нічні удари по Антонівському мосту в Херсоні не були безрезультатними — колаборанти вже повідомляють про мінімум чотирьох загиблих. При цьому Україну намагаються звинуватити в обстрілі цивільних, які начебто перебували на переправі, хоча вона вночі для місцевих жителів є закритою. До речі, однією з жертв обстрілу став путінський пропагандист, колишній працівник "Першого каналу" Олег Клоков.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані журналіста Дениса Казанського. За його словами, разом із Клоковим загинув як мінімум ще один зі співробітників пропагандистського каналу "Таврія", який запустили на Херсонщині для промивання мізків мирного населення.

Один із запорізьких гауляйтерів владимир рогов повідомив про 4 загиблих та 13 поранених після обстрілів Антонівського мосту. Він стверджує, нібито на переправі знаходилися цивільні, в тому числі діти. Однак згідно з масовою розсилкою, яку самі ж колаборанти і поширюють серед населення, можливість переправлятися через Дніпро відкрита з сьомої ранку і до восьмої вечора. А от удар по мосту стався пізньої ночі.

Повідомлення від гауляйтерів щодо роботи переправи біля Антонівського мосту

Про загиблого Олега Клокова відомо, що він багато років поспіль працював у російській журналістиці, розповсюджуючи кремлівську пропаганду проти України. Свого часу працював на "Першому каналі", а під час повномасштабного вторгнення рф допомагав окупаційним "владам" Херсона налагодити мовлення пропутинського каналу "Таврія".

Олег Клоков

"А працював би вдома в Росії — був би живий і здоровий, — зазначив Денис Казанський. — Не треба приходити в чужу країну з війною, це завжди погано закінчується".

До речі, у мережі вже з’явилися фотографії обстріляного автомобіля, в якому нібито загинув Клоков. Судячи з його наповнення — різна техніка, частина меблів та інші цінні речі, цілком імовірно, що цією машиною переправляли награбоване у звичайних жителів Херсонщини.

Обстріляна машина

Нагадаємо, що херсонські колаборанти поступово готуються залишити місто, переживаючи про настання ЗСУ. У зв’язку із цим вони вже почали вивозити на лівий берег Дніпра місцевих жителів, заляканих окупаційною пропагандою. Херсонцям пропонують виїхати до Криму, Краснодару чи більш далеких регіонів росії.