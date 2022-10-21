Їздила велосипедом з українським прапорцем: у Скадовську окупанти стратили медсестру (фото)

Жінку викрали прямо з її будинку разом із чоловіком

Росіяни, змушені відступати з правого берега Дніпра на Херсонщині, стають ще злішими та агресивнішими. Від їхніх дій та залякувань регулярно страждає місцеве населення, а дехто навіть поплатився життям за демонстрацію проукраїнських поглядів. Як, наприклад, 56-річна Тетяна Мудренко, медсестра зі Скадовська, яку загарбники вбили вельми показовим способом. За непідтвердженими даними, жінку повісили біля будівлі суду.

Про трагедію в окупованому місті стало відомо широкому загалу після публікації української журналістки Зої Казанжи у Facebook. Вона посилається на інформацію від рідної сестри-близнючки Тетяни Мудренко – Наталії.

Відомо, що Тетяну разом із її чоловіком Анатолієм Орєховим окупанти викрали ще 7 жовтня. Забирати "на підвал" прийшли поліцаї з місцевих колаборантів — перебіжчики з-поміж колишніх працівників Нацполіції України.

Окупантів нібито обурило те, що напередодні жінка обігнала машину, в якій їхали російські військові. Їм це не сподобалося, вони зупинили машину для перевірки документів. Тетяна Мудренко, будучи досить бойовою жінкою, зчинила галас, і загарбникам довелося її відпустити. Втім, мстиві росіяни вирішили все одно поквитатися.

Варто зазначити, що Мудренко працювала медсестрою, мала абсолютно проукраїнські погляди та ходила на всі мітинги у Скадовську, допоки це не стало небезпечним для життя. Примітно, що навіть під час окупації вона їздила на велосипеді з українським прапорцем.

Загибла Тетяна Мудренко

"У місті розповідають, що жінку показово повісили перед будівлею суду. Чи це правда, невідомо, — зазначає Казанжи. — Її чоловіка відпустили поховати дружину. І знову забрали в заручники".

Журналістка також зазначила, що мешканців окупованих територій дуже часто катують, калічать та вбивають. Все для того, щоб знищити українців, як націю, повністю.

До речі, дістається не лише дорослим, а й дітям. Раніше "Телеграф" розповідав, що на тій же Херсонщині росіяни відкрили вогонь по дитині, побачивши в її руках мобільний телефон. На жаль, один із поранених неповнолітніх помер від отриманих травм.