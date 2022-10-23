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Без людей, в очікуванні провокацій: як Мелітополь в окупації відзначає День визволення від нацистів

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
День визволення від нацистів Мелітополь у 2022 році зустрічає в окупації Новина оновлена 23 жовтня 2022, 13:10
День визволення від нацистів Мелітополь у 2022 році зустрічає в окупації

До кінця дня у місті висока небезпека неприємних "сюрпризів" від окупантів

У неділю, 23 жовтня, Мелітополь в окупації відзначає День звільнення від нацистів, — 79 років тому черешневу столицю України звільнили від одних загарбників, тепер вона очікує на звільнення від інших.

Як можна судити з фото з місця подій, які опинилися у розпорядженні "Телеграфу", людей на вулицях кіт наплакав і святкового настрою не спостерігається.

Варто зауважити, що минулого року 23 жовтня Мелітополь зустрічав із пам’ятними заходами, святковими акціями, автопробігами та показами кіно.

Тепер же на меморіали поклали квіти, — на тому все "свято" і закінчилося.

Мелітополь День визволення від нацистів 23 жовтня 2022
Без квітів біля вічного вогню цей день не можна уявити
Мелітополь День визволення від нацистів 23 жовтня 2022
Скромні букетики розклали і по іншим меморіалам

Святкового настрою не додає і сира погода.

Мелітополь День визволення від нацистів 23 жовтня 2022
У Мелітополі 23 жовтня погана погода
Мелітополь День визволення від нацистів 23 жовтня 2022

Проте організували стенд із фотовиставкою дитячих картин та підготували борди:

Мелітополь День визволення від нацистів 23 жовтня 2022
Такі малюнки намалювали до 23 жовтня діти Мелітополя
Мелітополь День визволення від нацистів 23 жовтня 2022
Без "переможних" плакатів не обійшлося
Мелітополь День визволення від нацистів 23 жовтня 2022
Однак ситуація в місті не така переможна, як на плакатах

Також місто патрулюють окупанти:

Мелітополь День визволення від нацистів 23 жовтня 2022

Заради справедливості додамо, що в місті все ж таки можна зустріти ветеранів.

Хоча все одно сьогоднішні "заходи" далекі від розмаху, який спостерігався 9 травня.

Варто зауважити, що о 16:00 окупаційна "влада" Мелітополя готує масовку на центральній площі, під час чого можливі провокації, — про це місцевих жителів попереджає законний мер міста Іван Федоров.

Як повідомляв "Телеграф", у Мелітополі у місцевих жителів випрошують онучі та пряники для військ окупантів.

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#Мелітополь #Окупація