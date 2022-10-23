Без людей, в очікуванні провокацій: як Мелітополь в окупації відзначає День визволення від нацистів
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До кінця дня у місті висока небезпека неприємних "сюрпризів" від окупантів
У неділю, 23 жовтня, Мелітополь в окупації відзначає День звільнення від нацистів, — 79 років тому черешневу столицю України звільнили від одних загарбників, тепер вона очікує на звільнення від інших.
Як можна судити з фото з місця подій, які опинилися у розпорядженні "Телеграфу", людей на вулицях кіт наплакав і святкового настрою не спостерігається.
Варто зауважити, що минулого року 23 жовтня Мелітополь зустрічав із пам’ятними заходами, святковими акціями, автопробігами та показами кіно.
Тепер же на меморіали поклали квіти, — на тому все "свято" і закінчилося.
Святкового настрою не додає і сира погода.
Проте організували стенд із фотовиставкою дитячих картин та підготували борди:
Також місто патрулюють окупанти:
Заради справедливості додамо, що в місті все ж таки можна зустріти ветеранів.
Хоча все одно сьогоднішні "заходи" далекі від розмаху, який спостерігався 9 травня.
Варто зауважити, що о 16:00 окупаційна "влада" Мелітополя готує масовку на центральній площі, під час чого можливі провокації, — про це місцевих жителів попереджає законний мер міста Іван Федоров.
Як повідомляв "Телеграф", у Мелітополі у місцевих жителів випрошують онучі та пряники для військ окупантів.