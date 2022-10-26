росія обстріляла Запорізьку область запальними снарядами: є жертви (фото та відео)

Наразі достеменно невідомо, яка кількість мирних жителів загалом постраждала та загинула від російського обстрілу

У ніч на 26 жовтня, російська окупаційна армія знову завдала ударів по Запоріжжю. Найбільше від кривавих дій ворога постраждали місто Оріхів і сусіднє село Преображенка, куди росіяни гатили запальними боєприпасами. В результаті обстрілів у кількох багатоповерхових будинках виникли масштабні пожежі.

Відповідну інформацію у своєму телеграм-каналі оприлюднив глава Запорізької ОВА Олександр Старух, відзначивши, що цього разу окупанти застосували для обстрілу регіону реактивні системи залпового вогню з запалювальними боєприпасами.

За словами очільника області, через атаку у кількох багатоповерхівках, які розташовані у центрі міста, виникли сильні пожежі. Крім того, загоряння спостерігалися й у приватних будинках, розташованих навколо осередку. Загальна площа пожежі сягнула 400 квадратних метрів. Постраждали шість квартир.

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Що стосується травмованих і загиблих в результаті обстрілу, то поки їх остаточна кількість достеменно невідома. Попередньо, у селі Преображенка двоє людей загинула, одна людина постраждала.

"Місто Оріхів та села навколо майже щодня зазнають ворожих атак. Ворог системно знищує населений пункт. Закликаємо жителів Оріхова евакуюватись в безпечні місця. Наразі така можливість є. За процес відповідає місцева влада, вона готова надати транспорт та прихисток", — написав Старух.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кривава російська армію завдає обстрілів по Запорізькій області чи не по кілька разів на добу, після чого снаряди потрапляють у інфраструктурні об’єкти. На думку українських військових таким чином росіяни просто залякують мирних людей.