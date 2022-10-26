ЗСУ накрили "чмобиків"? У Херсоні пролунав потужний вибух, фото та відео

Український Генштаб поки інформацію щодо вибухів на Херсонщині не коментує

На одному з полігонів Херсонської області, де проходять навчання мобілізованих росіян, прогриміла низка вибухів. Після чого над територією простягається щільний чорний дим. Крім того, повідомляється й про дим над Чорнобаївкою. Що стосується української сторони, то вона поки інформацію щодо удару по полігону не коментує.

Щільний дим видніється з території полігону, де перебували росіяни

Відповідна інформація, а також фото та відео підтвердження вибуху на полігоні з "мобіками" у середу, 26 жовтня, шириться у тутешніх телеграм-каналах. Також є дані про те, що російські воєнкори пишуть про "прильот", відзначаючи, що він був перший за кілька днів затишшя.

Наразі достеменно невідомо, чи удар по полігону, де навчалися російські мобілізовані справа рук Збройних українських Сил. Крім того, поки немає відомостей щодо кількості постраждалих, а також загиблих "мобіків".

Жителі Херсонщини публікують фото на відео "прильоту" по рашистам

Раніше "Телеграф" повідомляв, як військовий експерт Дмитро Снєгірьов спрогнозував подальше просування ЗСУ на півдні, а також детально пояснив, чому російські окупанти поспіхом залишають Херсонський напрямок та втікають від наших бійців.