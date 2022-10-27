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Вночі в Криму трапилася "бавовна": окупанти скаржаться на атаку безпілотника на об’єкт енергетики

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Балаклавська теплова електростанція потрапила під удар Новина оновлена 27 жовтня 2022, 09:04
Балаклавська теплова електростанція потрапила під удар. Фото telegraf.com.ua

БПЛА вдарив по ТЕС у Севастополі, заявив "губернатор"

У ніч проти четверга, 27 жовтня, у Севастополі дрон атакував Балаклавську ТЕС, — принаймні так заявляє голова окупаційної влади міста Михайло Развожаєв.

За його словами, внаслідок удару спалахнув один із трансформаторів, але працівники теплової електростанції оперативно впоралися з займанням.

Розводжаєв стверджує, що великих пошкоджень вдалося уникнути, нібито дрон збили із заданої траєкторії і він не досяг своєї мети.

Так, пошкоджень нібито було завдано мінімальних і загрози відключення електропостачання на даний момент немає.

Ось де Балаклавська ТЕС знаходиться на карті Севастополя:

Балаклавська ТЕС Севастополь карта

Варто зауважити, що у жовтні росія змінила свою тактику і серйозно почала бити по енергетичних об’єктах в Україні, через що регіони були змушені перейти на режим та економії та запровадити тимчасові відключення електрики для стабілізації мережі.

Не виключено, що цей "удар БПЛА" підготували самі окупанти, щоб звинуватити в усьому Україну та виправдати свій власний енергетичний терор.

Як повідомляв "Телеграф ", внаслідок ударів росії по енергетичній інфраструктурі найбільше постраждали Дніпропетровська, Львівська та Вінницька області.

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#Крим #Севастополь #ТЕС