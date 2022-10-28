У Криму на військовому полігоні загинула пропагандистка з рф: "Гостро вболівала за росію"

Шалена куля вбила російську пропагандистку на території України

У п’ятницю, 28 жовтня, на 247 день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що в тимчасово окупованому Криму померла російська пропагандистка, керівник підрозділу "росія сьогодні" у Сімферополі Світлана Бабаєва.

Про це повідомляє прокремлівське видання РИА Новости. За інформацією пресслужби медіахолдингу, причиною смерті "журналістки" став нещасний випадок на одному із навчально-тренувальних полігонів у Криму. Там Бабаєва займалася військово-спортивною стрільбою.

Генеральний директор "росії сьогодні", обличчя російської пропаганди Дмитро Кисельов засмучений загибеллю співробітниці.

"Професіонал вищої проби з яскравою журналістською біографією. Найтепліша людина, яка гостро вболівала за росію. Рвалася ’за стрічку’, бажаючи підтримати наших героїв. Шалена куля..." — заявив Кисельов.

Додамо, що посаду голови регіонального підрозділу "росія сьогодні" у Сімферополі Світлана зайняла у серпні 2019 року. У 2013-2016 роках "журналістка" працювала головним редактором інтернет-порталу "Газета.ру".

Раніше повідомлялося, що на Донбасі відомий російський військкор отримав поранення.

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