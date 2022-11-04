Є ключове місто: військовий розповів, що прискорить звільнення Херсонщини

Окупаційній армії не допоможе навіть додаткове перекидання десятків тисяч солдатів під Херсон

Російські загарбники всерйоз заметушилися на херсонському напрямку, про що свідчать свіжі карти боїв в Україні. Однак ні побудова нових оборонних загороджень, ні "примноження" особового складу у цьому регіоні не допоможуть їм протриматися надто довго. На думку військового експерта, полковника Владислава Селезньова, поки що український наступ досить розмірений, але все зміниться, коли ЗСУ прорвуться ближче до Нової Каховки.

Про це він розповів в інтерв’ю OBOZREVATEL, передає "Телеграф". Фахівець наголошує, що в Новокахівському районі, як і раніше, є значна кількість солдатів і військової техніки противника, до якої ще не дістала наша артилерія. Коли прорив оборони відбудеться, всі ці кошти буде швидко ліквідовано.

Також він звертає увагу на важливість контролю над окремими логістичними шляхами, які окупантам довелося розробляти заново після ударів ЗСУ по найпопулярнішим переправам, у тому числі й Антонівському мосту.

"Очевидно, що знищення логістичного маршруту, який росіяни активно використовують — міст через греблю в районі Нової Каховки — створить кризову ситуацію для окупаційної армії. Тому що немає постачання, немає боєприпасів, немає пального, немає продуктів харчування. Воювати стає неможливим", — пояснює спеціаліст.

У такому разі у росіян залишиться лише єдиний варіант — тікати на лівобережну Херсонщину, причому, швидше за все, залишаючи важку техніку та боєприпаси, як це вже було на Харківщині.

Зауважив Селезньов і один неприємний нюанс — зараз у Херсоні та найближчих до нього населених пунктів перебуває щонайменше 32 тисячі загарбників. Кількість сил значно збільшилася за допомогою свіжомобілізованих росіян. Водночас експерт не надто переймається їхньою подальшою долею, адже вона також очевидна.

"На Херсонському напрямку українська армія має перевагу в артилерійських засобах. Тому ці 32 тисячі російських солдатів і офіцерів, що діють на правому березі Дніпра, планомірно, системно перетворюватимуться на "хороших двохсот росіян", — прогнозує Владислав Селезньов.

Раніше "Телеграф" розповідав, чого від звільнення Херсона точно не варто чекати на українців. Ситуацію чітко описав військовий експерт Олег Жданов.

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