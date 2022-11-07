У центрі Донецька пролунав вибух: всю ніч вирувала масштабна пожежа (фото, відео)

Загасити пожежу до ранку не вдалося

У центрі Донецька вночі пролунали вибухи і почалася масштабна пожежа в будівлі керування залізницею. Окупаційна адміністрація заявила про обстріл України.

Про це пише так званий міський голова Олексій Кулемзін. Він заявив, що до будівлі влучив снаряд і було пробиття між третім та четвертим поверхом. Після цього будівля спалахнула.

Гасіння пожежі було ускладнене тим, що у пожежних гідрантах води не було. Все сталося вночі, близько 2:30 і загасити пожежу станом на 7:00 не вдалося — місцеві жителі публікують фото диму, що струмує, над центром міста.

Наслідки вибуху у будівлі

На пожежу зігнали техніку, але для гасіння не було води

Пожежа після вибуху у Донецьку

Будівля управління знаходиться у центрі Донецька на вулиці Артема. Повідомляється також про вибухи та в інших частинах міста. Усього — приблизно про шість. Все у Ворошилівському районі, там де і пожежа.

Місце пожежі на карті Донецька

Зазначається, що внаслідок масштабного займання постраждалих немає. У навколишніх будинках недорахувалися шибки у вікнах.

Ситуація була вкрай складна

Раніше "Телеграф" розповідав про кілька масштабних пожеж у росії, які пов’язують із військовими, які повернулися з України. Так, один із них у Костромі під час бійки дістав якийсь вибуховий пристрій — розважальний центр спалахнув, загинуло понад десяток людей. У Забайкаллі чоловік кинув гранату в відвідувачів кафе, куди його не пустили — про його прямий зв’язок із війною не йдеться, але користувачі мережі впевнені — скоро такі випадки відбуватимуться частіше, адже частина окупантів уже повернулася на свою батьківщину.