У центрі Донецька пролунав вибух: всю ніч вирувала масштабна пожежа (фото, відео)
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Загасити пожежу до ранку не вдалося
У центрі Донецька вночі пролунали вибухи і почалася масштабна пожежа в будівлі керування залізницею. Окупаційна адміністрація заявила про обстріл України.
Про це пише так званий міський голова Олексій Кулемзін. Він заявив, що до будівлі влучив снаряд і було пробиття між третім та четвертим поверхом. Після цього будівля спалахнула.
Гасіння пожежі було ускладнене тим, що у пожежних гідрантах води не було. Все сталося вночі, близько 2:30 і загасити пожежу станом на 7:00 не вдалося — місцеві жителі публікують фото диму, що струмує, над центром міста.
Будівля управління знаходиться у центрі Донецька на вулиці Артема. Повідомляється також про вибухи та в інших частинах міста. Усього — приблизно про шість. Все у Ворошилівському районі, там де і пожежа.
Зазначається, що внаслідок масштабного займання постраждалих немає. У навколишніх будинках недорахувалися шибки у вікнах.
Раніше "Телеграф" розповідав про кілька масштабних пожеж у росії, які пов’язують із військовими, які повернулися з України. Так, один із них у Костромі під час бійки дістав якийсь вибуховий пристрій — розважальний центр спалахнув, загинуло понад десяток людей. У Забайкаллі чоловік кинув гранату в відвідувачів кафе, куди його не пустили — про його прямий зв’язок із війною не йдеться, але користувачі мережі впевнені — скоро такі випадки відбуватимуться частіше, адже частина окупантів уже повернулася на свою батьківщину.