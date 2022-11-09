Зусилля росіян марні: у Британії оцінили прогрес відновлення Кримського мосту

Ремонтні роботи на Керченському мості тривають, але навряд чи буде закінчено у зазначений термін

Кримський міст, який був частково зруйнований внаслідок потужного вибуху на початку жовтня, активно відновлюють. Росіяни вже звітували про доставку першого із чотирьох прольотів, якими планують замінити ділянки дороги, котрі обвалилися. При цьому в Міноборони Великої Британії вважають, що плани російських окупантів щодо швидкого ремонту переправи надто переоцінені, а сам міст не повноцінно запрацює до позначеного в перспективі вересня 2023 року.

Про це йшлося у свіжому зведенні іноземного відомства за 9 листопада, опублікованому в Twitter. Як зазначають британці, на подальші роботи на мосту значно впливатимуть погодні умови. Зрозуміло, що вони серйозно залежать від прийдешньої зими — низькі температури негативно впливають на якість матеріалів і швидкість самих робітників.

Наразі на мосту замінюють лише перший з чотирьох прольотів, що повністю обрушилися. Інші три росіяни обіцяли поставити до грудня 2022 року, проте це навряд чи буде можливим.

"На брифінгу, наданому президенту путіну, було зазначено, що роботи на іншій проїжджій частині викличуть обмеження дорожнього руху до березня 2023 року", — пишуть у британському Міноборони.

Також представники відомства зазначають, що у росіян можуть спостерігатися і проблеми з відновленням залізничного сполучення Кримським мостом. нагадаємо, зараз там відкрита лише одна колія, рух по ній доволі обмежений.

Британська розвідка наголошує: такі руйнування не лише завадили армії рф благополучно доправляти додаткові вантажі на окуповані території, а й значно порушили плани щодо можливого відступу через Крим. Спільно з недавньою атакою на кораблі в Севастополі це все дуже заважає Кремлю малювати картину успіхів на війні в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про найбільш топову "бавовну", що відбувалася на Кримському півострові з 24 лютого 2022 року.