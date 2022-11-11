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Росіяни мстять: уночі в Миколаєві вдарили по житловій багатоповерхівці, є жертви (фото)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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У миколаївській п’ятиповерхівці після обстрілу обвалилися перекриття на всіх поверхах Новина оновлена 11 листопада 2022, 07:57
У миколаївській п’ятиповерхівці після обстрілу обвалилися перекриття на всіх поверхах. Фото https://t.me/mykolaivskaODA

Число жертв може зрости

У ніч на п’ятницю, 11 листопада, російські окупанти обстріляли Миколаїв, внаслідок чого був приліт по багатоповерховому житловому будинку, — щонайменше двоє людей загинули.

Першим про це проінформував керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Пізніше мер міста Олександр Сенкевич додав, що у будинку руйнування з п’ятого по перший поверх.

Наразі вже відомо про двох загиблих та двох постраждалих, на місці проводяться пошуково-рятувальні роботи, під завалами ще можуть бути люди.

Зазначається, що про вибухи миколаївські канали повідомляли близько третьої ночі, — за попередніми даними, запуск ракет міг бути з Каланчака на окупованій території Херсонщини.

Кім характеризує це як "відповідь" росіян Збройним силам України.

Фото з місця подій вражають:

Миколаїв обстріл сьогодні — Житловий будинок після вибуху
Перекриття обвалилися, масштабні руйнування
Миколаїв обстріл сьогодні — Житловий будинок після вибуху
Число жертв може збільшитися
Миколаїв обстріл сьогодні — Житловий будинок після вибуху
Рятувальники задіяли спецтехніку
Миколаїв обстріл сьогодні — Житловий будинок після вибуху
Роблять все можливе, щоб швидше розібрати завали
Миколаїв обстріл сьогодні — Житловий будинок після вибуху
Миколаїв обстріл сьогодні — Житловий будинок після вибуху

Варто зауважити, що останніми днями ЗСУ пішли у прорив у Херсонській області, звільнили низку населених пунктів, що призвело до відступу окупантів із Херсона.

Як повідомляв "Телеграф", російські пропагандисти навіть стверджують, що українські військові вже на околицях Херсона.

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#Миколаїв #Обстріл #Загиблі