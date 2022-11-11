Росіяни мстять: уночі в Миколаєві вдарили по житловій багатоповерхівці, є жертви (фото)
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Число жертв може зрости
У ніч на п’ятницю, 11 листопада, російські окупанти обстріляли Миколаїв, внаслідок чого був приліт по багатоповерховому житловому будинку, — щонайменше двоє людей загинули.
Першим про це проінформував керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Пізніше мер міста Олександр Сенкевич додав, що у будинку руйнування з п’ятого по перший поверх.
Наразі вже відомо про двох загиблих та двох постраждалих, на місці проводяться пошуково-рятувальні роботи, під завалами ще можуть бути люди.
Зазначається, що про вибухи миколаївські канали повідомляли близько третьої ночі, — за попередніми даними, запуск ракет міг бути з Каланчака на окупованій території Херсонщини.
Кім характеризує це як "відповідь" росіян Збройним силам України.
Фото з місця подій вражають:
Варто зауважити, що останніми днями ЗСУ пішли у прорив у Херсонській області, звільнили низку населених пунктів, що призвело до відступу окупантів із Херсона.
Як повідомляв "Телеграф", російські пропагандисти навіть стверджують, що українські військові вже на околицях Херсона.