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Взагалі не хочу їхати, все так по-домашньому. На Херсонщині скиглять колаборанти та військові (підбірка смішних відео)

Автор
Анастасія Галата Анастасія Галата
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Колаж "Телеграфа"

Тікаючи, колаборанти не приховують розчарування

Поки російські військові тікають з окупованих населених пунктів, у мережі з'являються нові відео із засмученими колаборантами у стилі "не хочу їхати з Криму, тут все по-домашньому". Також з'являються фото покинутих фур і цілком справної військової техніки, якою хизуються військові ЗСУ. Ми зібрали для вас найцікавіші відео з сумними колаборантами, які вважали, що "росія тут назавжди". Отже:

Плач колаборантів в авто

Вранці мережею розлетілося відео, у якому колаборанти, російські вчителі та пропагандисти поспіхом залишають місто в автомобілі.

"Розумієте, фраза "росія тут назавжди" ми ж усі повірили", — жаліється чоловік, не приховуючи сліз.

"Ми повернемося, не переживайте", — заспокоюють колаборанта росіяни, які тікають разом із ним.

Скиглення через наказ втікати

У мережі з'явилося відео, на якому російський військовий пропагандист розчаровано розповідає, що командири радять підлеглим переодягатися у цивільне і втікати з півдня.

"Хлопці, всім привіт. Я живий, майже здоровий. А що сказати? Усе, що я говорив, б***ть, сталося. Тих, хто намагається знайти цьому виправдання, порівнювати з Бородіно чи чимось ще, можете сміливо посилати під три чорти. Ті, хто зараз розповідає про Павлівку і порівнює це з Херсоном, теж хай ідуть до біса. Ті, хто вважають, що далі все буде добре, — теж йдіть на **й, бо в Криму, б***ть, риють оборонні укріплення. А в одному підрозділі, не називатиму якому, останній наказ був, б***ть, перевдягайтеся у цивільне і забирайтеся звідси як хочете. Ну це, щоб ви зрозуміли весь масштаб катастрофи, до якої нас планомірно ведуть", — каже чоловік.

Викидають форму на смітник

Журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram-каналі повідомив, що у Херсоні ті окупанти, які не встигли втекти, переодягаються в цивільне, як їм порадило командування.

"Позбавляються російського однострою і викидають його на смітник", — пише Цаплієнко.

Водночас у Центрі національного спротиву припускають, що військові перевдягаються у цивільний одяг, щоб спробувати створити картинку "героїчного опору" українським силам оборони.

Кинули водія фури

У Херсоні росіяни покинули свого водія з фурою зі свининою на ростовських номерах, передає місцеве видання "Мост". Вантажівка на ростовських номерах стоїть неподалік від Антонівського мосту.

"Очевидно, водій фури просто не знає, що йому робити і куди їхати, адже переправа у Херсоні вже не працює", – додають очевидці.

Покинута вантажівка на ростовських номерах біла Антонівського мосту

Не забирають навіть новенькі "Тайфуни"

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Telegram-каналі повідомив, що ЗСУ затрофеїли "Тайфун-К" на Херсонському напрямку. Броньований автомобіль перебуває на озброєнні армії росії з 2015 року, а броня має захищати від куль калібру 14,5 мм.

"Судячи з оприлюдненого відео, машину покинули у робочому стані. Лише поміняємо гуму на зимову і в дорогу", — написав Бутусов.

Як повідомляв "Телеграф", у зв’язку з втечею російських військ з Херсона в "патріотичних" пабліках стоїть несамовитий крик і скиглення, а своє політичне керівництво блогери запідозрили у домовленості про здачу регіону.

Теги:
#Херсонська область #Херсон #ЗСУ