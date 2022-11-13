"Двохсотих" вивозили вантажівками: ЗСУ вдарили по окупантах на лівому березі Дніпра

Українські воїни відпрацьовують надточні удари по противникам

Ганебна втеча російських солдатів на лівий берег Дніпра, що дозволило ЗСУ нарешті увійти до Херсона, не стало для ворога панацеєю. Так, днями українською армією було завдано точного удару по базі окупантів у районі населеного пункту Дніпряни, що знаходиться на поки непідконтрольній Україні території Херсонської області.

Як зазначає Генштаб ЗСУ у свіжому зведенні 13 листопада, завдяки зусиллям наших захисників атакувати вдалося розташування, де було близько п’яти сотень ворожих солдатів. Багато хто отримав травми, несумісні з життям — "двохсотих" вивезли мінімум двома вантажівками у напрямку Таврійська.

Також розвідка уточнила, що до найближчого госпіталю окупантами було доставлено 56 людей із тяжкими пораненнями. Із них уже померло 16 осіб, не маючи доступу до нормальних медикаментів.

Дніпряни та Таврійськ на карті

Остаточна цифра втрат росіян внаслідок такого результативного удару української армії поки уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з’являлася інформація, ніби окупанти вирішили перенести "столицю" Херсонщини у тимчасово захоплений Генічеськ. Однак після невдоволення, що спалахнуло серед росіян , ці дані були спростовані. Поки що Генічеськ просто позиціонують як місто, в яке вимушено перебралися всі колаборанти.