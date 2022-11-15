Покинуть, як Херсон: генерал дав прогноз щодо звільнення Донецька

"У лоб" атакувати на Донеччині українська армія не збирається

Після розгрому на лівобережжі Херсонської області росіяни переключили свою увагу на Донбас. Посилюються бої та вогнева підтримка, що свідчить про черговий етап агонії кремлівського режиму. Генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко, аналізуючи ситуацію на фронті, каже, що путін регулярно висловлюється про необхідність "звільнити" Донецьку та Луганську область як пріоритетне завдання, але воно є нездійсненним для окупантів.

Як розповів військовий експерт в інтерв’ю OBOZREVATEL, насамперед це пов’язано з тим, що ЗСУ дають ворогові грандіозну відсіч. В останні тижні досить активним стало просування наших захисників на Луганщині, дуже серйозні бої йдуть під Сватово та Кремінною. Донецький напрямок з боку росіян також буксує, хоча вони й кидають туди чимало особового складу та техніки.

"Не стоїть завдання атакувати Донецьку область в лоба, — каже Романенко. — Сили оборони України поводяться дуже професійно та проводять так звані асиметричні дії".

Цілком ймовірно, що зайти до Донецька відразу не вийде, але завдяки успіхам ЗСУ на інших ділянках фронту і регулярне знищення засобів російської армії цей момент все ж таки відбудеться. Більше того: військовий експерт прогнозує, що росіяни активно втікатимуть із Донецька, як це було на Херсонщині. Одна з головних причин — страх потрапити в оточення, що призведе до розосередження та знищення наявних сил.

Особливо коментувати роботу українських захисників Ігор Романенко не береться. Лише каже, що навряд чи Донецький напрямок стане основним після Херсона. На його думку, раціональнішим стане удар на Запорізькому — у бік Мелітополя, Бердянська та Маріуполя. Також можна активізувати Луганщину, де після звільнення Сватове буде зручніше просуватися вглиб фронту.

"Ще одна-дві перемоги оперативного рівня, як на Харківському та Херсонському напрямах, і ми зможемо досягти серйозної перемоги стратегічного рівня, наприклад зі звільнення півдня чи сходу країни, — упевнений генерал. — Тепер навіть логістичні шляхи до Криму опинилися під нашим вогневим впливом" .

Зазначимо, що раніше у мережі пройшла інформація про можливе звільнення Олешок на Херсонщині. Важливо відзначити, що цей населений пункт знаходиться на правому березі Дніпра.

Також "Телеграф" розповідав, що попри небезпечну близькість фронту у звільненому Херсоні побував президент України Володимир Зеленський.