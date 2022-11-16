Поминала чоловіка: жінка загинула прямо на цвинтарі під час ракетної атаки на Київщину

Жінка під час повітряної тривоги була на кладовищі, а не в укритті

Масований ракетний удар росії 15 листопада завдав серйозної шкоди не лише енергетичній інфраструктурі, а й безпосередньо людям. З’ясувалося, що внаслідок атаки загинула жінка у селі Плесецьке неподалік Києва.

Про це на своєму каналі проінформував начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Зазначимо, що село Плесецьке знаходиться у Васильківському районі Києва приблизно за 40 кілометрів на південь від столиці.

Село Плесецьке на карті Київської області

69-річна жінка під час повітряної атаки перебувала на цвинтарі, шанувала пам’ять чоловіка, коли її спіткав уламок ракети, — на жаль, вона загинула на місці.

Нєбитов показав фото з місця подій:

Жінка загинула на цвинтарі на Київщині 15.11.2022

"Ще раз наголошую, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях!", — закликає Нєбитов.

Варто зауважити, що 15 листопада росія атакувала Україну мало не сотнею ракет — сили оборони змогли збити понад 70 із них, проте решта ракет, як і уламки, завдала серйозної шкоди енергетичній, військовій інфраструктурі, і безпосередньо людям.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві уламки ракети впали на житловий будинок, що викликало пожежу.