Постраждалих все більше: з'явилося відео моменту ракетного удару по Дніпру

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу

На ранок 17 листопада окупаційна армія росії знову випустила по мирних українських містах десятки ракет. Найбільше від атаки постраждав обласний центр Дніпропетровщини, де зафіксовано два прильоти по інфраструктурних об’єктах. В результаті вибухів кількість постраждалих збільшилася до 14 осіб, серед них 15-річна дівчинка-підліток.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, оприлюднивши деталі російського обстрілу у своєму телеграм-каналі.

"Уже 14 поранених через російську атаку на Дніпро. Серед них 15-річна дівчинка. Усі у лікарнях міста", — написав він.

Також у мережі з'явилися перші фото та відео, на яких видно наслідки прильотів ракет по Дніпру, зокрема й понівечені житлові будинки.

Перші кадри наслідків вибухів у Дніпрі

Інформацію щодо обстрілу міста вже встиг прокоментувати й український лідер Володимир Зеленський. Крім того, президент опублікував шокуючи відео, на кадрах якого чітко видно, як на одній з вулиць Дніпра впала та зірвалася російська ракета.

"Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань", — йдеться в тексті публікації гаранта.

Варто додати, що через кілька годин після вибухів у місті дніпровський голова Борис Філатов у своєму "Фейсбуці" показав фото верхнього одягу однієї з працівниць міської ради. Пальто повністю пронизане уламком від ракети, яка вибухнула після прильоту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в результаті масованих ракетних ударів з боку росії було пошкоджено лінії електропостачання двох українських АЕС на заході України.

Крім того, кількома днями раніше російська ракета навіть впала на території Польщі. В результаті чого там пролунав вибух і загинуло двоє людей.