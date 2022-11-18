Пішли, але у спокої не залишили: російський обстріл Херсона не обійшовся без жертв

На лівому березі Дніпра окупанти облаштовують зручні вогневі позиції

Поки українські військовослужбовці та правоохоронці досліджують залишені росіянами позиціями у Херсоні, самі окупанти продовжують кошмарити місцеве населення здалеку. Вони повертаються до свого улюбленого методу терору — артилерійських обстрілів, які проводять із лівого берега Дніпра, поки що не підконтрольного ЗСУ на Херсонщині. Внаслідок однієї з таких атак загинув житель обласного центру.

Про це стало відомо зі свіжого зведення оперативного командування "Південь" 18 листопада, передає "Телеграф". Військові наголошують: росіяни використовують не лише "арту", а й міномети, а також реактивні системи залпового вогню.

Під регулярним обстрілом окупантів виявляються також Антонівка та Чорнобаївка — ті населені пункти, де було зосередження позицій армії супротивника. Обстріл Херсона, як уже згадувалося, обернувся черговою трагедією — загинув чоловік. В одній із багатоповерхівок через мінометний снаряд повилітали вікна, але більше про жертв не повідомлялося.

Продовжують свою мерзенну справу росіяни і на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Так, як повідомляє розвідка, у Новокиївці росіяни примусово "евакуювали" місцеве населення углиб окупованої Херсонщини. Судячи з усього, спорожнілі будинки займають військові, попутно займаючись грабежами.

У Новій Каховці, до речі, обнесли центральну міську лікарню. Відомо, що всі машини "швидкої допомоги", а також медичне обладнання окупанти вивезли в напрямку до окупованого Криму.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після себе на деокупованій частині Херсонщини залишили росіяни. Ексклюзивний фоторепортаж надав кореспондент видання Ян Доброносов.

Також нам вдалося "піддивитися", чим росіяни намагалися годувати херсонців протягом місяців, протягом яких місто було захоплене.